Habla uno de los jóvenes que se fotografió con Macron: «Sé que no está bien hacer una peineta» Réaulf Flemming, de 22 años, ha explicado a «Le Parisien» que la intención de su primo no era insultar al presidente

La fotografía de Macron posando junto a dos jóvenes durante su visita a las Antillas suscitó varias críticas este lunes, cuando la imagen se reprodujo en las redes sociales e incluso la líder de la extrema derecha gala, Marine Le Pen, la compartió en su perfil de Twitter para desacreditar al presidente. Muchos reprocharon al mandatario que ese retrato, donde aparece sin corbata y junto a un chico que hace un gesto obsceno, denigra la jefatura de Estado.

Para quitar hierro a la polémica, uno de los jóvenes que aparece en la fotografía, Réaulf Flemming, ha querido justificar la pose que muchos tacharon de inapropiada: «Sé que hacer una peinta no está bien -ha explicado al diario francés «Le Parisien»-, pero no era en absoluto un gesto contra el presidente». Flemming es el chico que, en la imagen, aparece a la izquierda de Macron. Su primo, según ha explicado, es el autor de la «peineta» que ha indignado a tantos. «En el momento, solo lo hicimos por estilo. [Mi primo] ha hecho ese gesto contra todos los tíos que no quieren que avancemos en la vida. Contra los tíos que no quieren vernos con el presidente».

Macron, dado a conversar con los ciudadanos, mantuvo una charla con Flemming, condenado por robo en 2014. En esa conversación, el mandatario le pidió que no volviera a delinquir. «Fue una sorpresa cuando llegó, no le esperábamos. ¡Es como si Dios le hubiera enviado! Dios ve que muchas cosas no están bien aquí... Estábamos tan contentos de que viniera a ver lo que realmente ocurre aquí. Después de este encuentro, me sentí bien. Es la primera vez que le veo y que puedo hablarle. Dice que me va a ayudar a encontrar trabajo y que va a ayudar a mi madre enferme», ha explicado el joven a «Le Parisien».