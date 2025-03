Guaidó y Maduro llaman a manifestarse hoy en una Caracas militarizada

Sin previo aviso el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López , colocó este lunes varios tanques y soldados en el centro de Caracas para intimidar a los manifestantes opositores a no marchar en la protesta convocada por el presidente interino Juan Guaidó que coincidirá en la avenida Universidad con la del régimen de Nicolás Maduro que como de costumbre decidió también hacer su contramarcha.

Las calles de Caracas y las principales ciudades fueron tomadas por el Ejército en el marco de los ejercicios militares «Escudo Bolivariano II del 2020», segunda fase. El régimen alega que Estados Unidos los va a invadir o atacar.

Este domingo, un día antes de la marcha de Guaidó, el número dos del régimen, Diosdado Cabello , anunció su manifestación para celebrar el Día Internacional de la Mujer para la paz. El recorrido chavista será desde la Plaza Morelos y seguirá por la avenida Universidad hasta la esquina de San Francisco a una manzana del Parlamento.

Mientras que la marcha de la oposición tendrá lugar desde la Plaza Juan Pablo II para tomar la avenida Libertador y la Universidad hasta la sede de la Asamblea Nacional, que Guaidó intentará recuperar después que fue desalojado en enero por la presencia del ilegítimo y usurpador diputado Luis Parra.

«No es nuevo ni la primera vez que la dictadura de Maduro nos obstaculiza y bloquea con la intención de sabotear nuestras actividades, inventando contramarchas», dijo el también presidente de la Asamblea Nacional, reconocido por 59 países, que han dado su respaldo para recuperar la democracia de Venezuela.

Guaidó llevará a la reunión parlamentaria un manifiesto o lo que denomina «Pliego Nacional de Conflicto» , cuyo nombre es tomado de las luchas sindicales de los trabajadores para significar que todas las luchas de los distintos sectores de la sociedad civil son una sola lucha que pasa por elecciones presidenciales libres y justas. «Si nos impiden continuar la marcha hasta llegar a la sede del Legislativo, vamos a reunirnos en la calle. Nadie nos detendrá», subrayó en rueda de prensa.

El presidente interino también se refirió al incendio violento de los depósitos del Consejo Nacional Electoral que se produjo este fin de semana y que arrasó con la mayor parte del parque tecnológico del CNE. «No tenemos mucha información sobre el incendio pero nos preocupa que todas las computadoras del sistema de votación electrónico estuvieran en el mismo sitio y que no estaban protegidas por un seguro», dijo. Guaidó aseguró que el daño del incendio al patrimonio de la nación es cuantioso. «Nosotros queremos reunir las condiciones y garantías mínimas del proceso electoral y no nos vamos a prestar para una farsa electoral. Si acordamos las garantías de las presidenciales entonces Maduro no podrá participar en las mismas. Tiene que salir del poder».