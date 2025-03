Guaidó renueva como presidente interino de Venezuela pese a la fractura de la oposición

En 2022 Juan Guaidó se mantendrá como líder del Parlamento opositor y como presidente interino por cuarto año consecutivo . El líder venezolano fue ratificado en sus dos cargos, tras la primera reunión extraordinaria que sostuvo el pasado lunes el Parlamento. La comisión ... delegada de la Asamblea Nacional (AN), elegida en 2015 de mayoría opositora, aprobó la reforma parcial del Estatuto de Transición, un instrumento constitucional, que le da continuidad a Guaidó en sus funciones al igual que al Parlamento. En la votación de la primera reunión de la comisión delegada votaron a favor de Guaidó organizaciones políticas como Fracción 16J, Encuentro Ciudadano y la Causa R, y consideran incluso que el proyecto presentado limita las funciones del presidente encargado. La segunda discusión tendrá lugar el 30 de diciembre, y en teoría, la reforma del estatuto debe estar lista antes del próximo 4 de enero, fecha que se tiene prevista la renovación del cargo y su toma de posesión.

La continuidad por cuarto año consecutivo de Guaidó al frente del Gobierno interino y del Parlamento opositor ha estado sembrada de obstáculos y controversias por parte de sus propios compañeros opositores, quienes le han ido quitando su apoyo por considerar que los objetivos planteados en 2019 por el opositor de 38 años para deponer a Nicolás Maduro del poder no se han cumplido. Sus detractores han intentado desde hace un año sacarlo de la presidencia interina sin proponer nada a cambio para luchar contra el régimen chavista.

«No va a haber vacío de poder en Venezuela producto de la ausencia de una elección legítima en 2018», aseguró Guaidó en un vídeo difundido en las redes

«Hoy tiene claramente el Parlamento un deber de proteger, de resguardar, nuestra Constitución. No va a haber vacío de poder en Venezuela producto de la ausencia de una elección legítima en el 2018, producto de haber secuestrado el voto en el 2020, por parte de Jorge Rodríguez, quien hoy sencillamente secuestra competencias», dijo Guaidó en un vídeo que compartió en sus redes sociales. Del mismo modo, reconoció que su Gobierno ha tenido errores, pero que pretende corregirlos con este proyecto. Guaidó, un ingeniero de profesión, cumple funciones como presidente interino apegado a los artículos 233 y 333 de la Constitución.

Andrés Velásquez, secretario de Causa R, ha denunciado que el G4, que aglutina a los cuatro partidos principales y más votados: Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, «pretenden fortalecer la cohabitación con Maduro al proponer la reforma del estatuto que limita las facultades a Guaidó». La diputada Delsa Solórzano , secretaria de Encuentro Ciudadano, también denuncia que la reforma de continuidad le resta las facultades a Guaido: «Los partidos no deben condicionar la continuidad del presidente encargado».

María Corina Machado, líder de Vente Venezuela, una de las principales figuras críticas con Guaidó dentro de la oposición Efe

Sin embargo, la continuidad de Guaidó genera más fricciones dentro de la oposición y el sector se enfrenta a las críticas de las figuras de peso pesado de la oposición quienes no lo apoyan. El exdiputado Julio Borges , quien ejerció como comisionado de relaciones exteriores de Guaidó, sostuvo el pasado 5 de diciembre que la figura de «gobierno interino» debe «desaparecer completamente» porque su objetivo se ha «deformado». Su comentario dinamitó aún más a la oposición.

María Corina Machado , dirigente de Vente Venezuela, quien ha criticado el ejercicio de Guaidó como presidente del Gobierno interino, rechaza la continuidad de Guaidó. La exdiputada insiste en que Guaidó debe renunciar y convocar unas primarias para elegir y renovar el liderazgo opositor. Machado insiste en que ve en la Asamblea Nacional «el contrasentido de quienes votan a favor de la continuidad del Gobierno interino y en el mismo acto, al modificar el Estatuto para la Transición, una mayoría vota por la liquidación de la presidencia interina».

Tomar el Parlamento

A su juicio, el G4 «mató la presidencia interina. Con dicha modificación del Estatuto se tendría, en vez de un presidente interino, una junta de gobierno del G4 con Guaidó. El poder será ejercido por una AN que no se reúne, no fiscaliza y no controla». La oposición perdió el control de la sede del Poder Legislativo cuando en enero de 2021 se instaló el Parlamento chavista , tras haber ganado las elecciones de diciembre de 2020 en la que se hicieron con el control del recinto. Inmediatamente después que los diputados chavistas ocuparon la sede, la oposición tuvo que legislar en plazas y por la pandemia del coronavirus se han reunido en plataformas como Zoom.

El dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles , surfea la misma ola de críticas en la que lo hace María Corina Machado. El dirigente de Primero Justicia, afirma que el cargo de Guaidó feneció en 2019, el mismo año en que tomó posesión, por no haber cumplido con el cese de la usurpación de Maduro como prometió el 23 de enero cuando se juramentó frente a cientos de miles de personas en Caracas.

Maduro criticó la decisión de la comisión delegada que respalda la continuidad de Guaidó y expresó que «en el país de Narnia (para referirse al imaginario de la oposición) no tienen límite en la estupidez política. Sigan con el bobolongo de presidente». Tanto Maduro como Guaidó intentaron en agosto limar sus asperezas en un diálogo que inició en México. Sin embargo, el chavismo dio una patada a la mesa de diálogo cuando fue extraditado a EE.UU. desde Cabo Verde Álex Saab , testaferro de Maduro.