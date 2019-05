Graban el momento en el que un caza F-16 se estrella en un almacén en California

Un caza F-16 de la Fuerza Aérea estadounidense de la Base de la Reserva Aérea March Joint se estrelló el pasado jueves 16 en la ciudad de Riverside, en el estado de California, durante una operación de entrenamiento de rutina, alcanzando a un almacén ubicado cerca de la pista.

Las autoridades han confirmado que el piloto del caza se encuentra bien después de que se eyectara de la aeronave. En las últimas horas ha trascendido que el impacto fue grabado en dos tomas: desde el exterior, en el momento de la colisión, y en el interior del almacén, grabado por un empleado.

#BREAKING: Video of that F16 crashing into a warehouse near March AFB. Courtesy Ty Stanonis. @CBS8pic.twitter.com/CBOJAd0v0J