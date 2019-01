Dos mil generales sostienen todavía la dictadura de Maduro Los militares venezolanos han sido históricamente la clave para poner fin a las disputas politicas en Venezuela

Jorge Benezra

Los militares venezolanos han sido históricamente la clave para poner fin a las disputas politicas en el país. Ahora, la oposición al chavismo los ha instado a salvaguardar la actual Constitución, mientras que medio centenar de países han rechazado el mandato de Nicolás Maduro por su carácter fraudulento, declarando ilegítima su presidencia. Una lectura que también hacen las miles de personas que participaron en las masivas movilizaciones convocadas por la oposición contra el Gobierno chavista el pasado miércoles. La protesta mostró su respaldo a las propuestas del presidente interino, Juan Guaidó, que quiere establecer un Gobierno de transición que convoque nuevas elecciones y lograr un pronunciamiento en los cuarteles.

En un comunicado leído por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, los militares venezolanos no reconocen al «presidente autoproclamado» Guaidó, subrayando que no se «subordinarán a una potencia extranjera». El texto reitera que reconocen como «legítimo presidente» a Nicolás Maduro, «quien resultó electo con la gran mayoría de los votantes en elecciones libres, universales directas y secretas celebradas el pasado 20 de mayo de 2018». El escrito señala que la FANB no aceptará «jamás» a un gobernante «impuesto a la sombra de intereses oscuros».

Hoy, más que nunca, se demuestra cómo durante dos décadas Chávez y Maduro ideologizaron y compraron con cargos y prebendas al Ejército, con la concepción y propósito de que todo los militares se involucrasen en la politica. Chávez promovió la recuperación de los derechos políticos de los militares en la Constitución de 1999. Por eso, hoy vemos que el alto mando militar le denomina su comandante supremo, y a Maduro como su comandante en jefe. Así, todos sus pronunciamientos se leen diciendo: «Chávez vive, la Patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos», en contradicción con el mandato constitucional que consagra que la Fuerza Armada Nacional no está, en ningún caso, «al servicio de persona o parcialidad política alguna».

La oposición ha emergido más unida que nunca, logrando despertar la pasión de un pueblo en la calle gracias al apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, el Gobierno de Maduro todavía cuenta con el apoyo de unos dos mil generales que desean mantener el orden establecido. Hoy, al igual que en el pasado, y en medio de la peor crisis contemporánea, los militares vuelven a ser percibidos como una salida para los grupos opositores.

Es evidente que los militares se resisten a intervenir para generar un cambio en el tablero político, porque temen comprometer su futuro, y, además, no creen del todo en las promesas de amnistía de la oposición. Existe división de opiniones internas. Es cuestión de horas dias o quizás de semanas que empiecen a ver cambios en el país causados por las acciones del presidente interino. Será entonces cuando empiecen a creer en una trasición y busquen mantener los espacios de poder alcanzados hasta ahora.