El general Suleimani amenaza a Trump: «Estamos cerca de ti, tan cerca que ni lo imaginas» «El presidente de EE.UU. habla como si estuviera en un club nocturno o fuera un adicto al juego», bromeó el alto de la Guardia Revolucionaria iraní

Un alto mando mililtar de la Guardia Revolucionaria Iraní, Qassem Suleimani, ha dicho este jueves que Donald Trump debería dirigir sus amenazas no contra Teherán sino directamente contra él. «El presidente de EE.UU. habla como si estuviera en un club nocturno o fuera un adicto al juego», bromeó.

«Como soldado, es mi deber responder a sus amenazas... Si quiere usar el lenguaje de la amenaza... hábleme a mí, no al presidente (Hassan Rouhani). No tiene la dignidad de nuestro presidente, así que me corresponde responderle a usted», dijo Soleimani, citado por la agencia de noticias semioficial Tasnim de Irán.

El mensaje de Suleimani fue en esencia una advertencia a los Estados Unidos para que dejen de amenazar a Irán con la guerra o el riesgo de exponerse a una respuesta iraní.

«Estamos cerca de ti, tan cerca que ni siquiera puedes imaginar... Ven. Estamos listos... Si comienzas la guerra, terminaremos la guerra», afirmó Soleimani a la agencia Tasnimnews. «Sabes que esta guerra destruirá todo lo que posees».

El ministro de Energía de Israel, Yuval Steinitz, dijo que la ferocidad de Soleimani era solo una «charla vacía» porque Irán estaba al tanto de «la fuerza y el poder de los militares de los EE.UU.».

El general Suleimani es el más alto mando de las fuerzas Qud, un grupo seleccionado de la Guardia Revolucionaria iraní. Su perfil es uno de los más siniestros de las bases de datos de los servicios de inteligencia occidentales y David Petraeus, quien fuera comandante de las fuerzas estadounidenses en Irak, lo describió como una «figura verdaderamente maléfica».

En los años de la enemistad entre occidente y el Irán de los ayatolás, Suleimani fue, según creen los servicios occidentales, el cerebro de numerosos ataques contra objetivos británicos y estadounidenses en la región.