Un general chavista llama al levantamiento militar: «Es el momento de que impulsen la transición»

El mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones, un militar que acompañó al fallecido Hugo Chávez desde la clandestinidad en el ejército venezolano hasta su muerte en el 2013, y quien ahora es uno de los perseguidos del régimen de Nicolás Maduro, ha lanzado una carta abierta dirigida al nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. En ella respalda su gestión y lo exhorta a ordenar, mediante la Ley de Amnistía, la liberación de los oficiales castrenses que están detenidos.

Alcalá Cordones relata en la carta que «a los militares presos en las mazmorras de los organismos de seguridad se les tiene incomunicados, con un régimen restrictivo respecto a los abogados que los defienden y sin la aplicación del principio de presunción de inocencia». En la misiva, enumera una lista preliminar de los oficiales que se encuentran detenidos: 72 miembros del ejército, 24 pertenecientes a la armada, 14 de la aviación y 20 integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana. Asimismo, se expresa que 30 oficiales se encuentran con medidas cautelares.

En una entrevista exclusiva con ABC, después de la publicación de la carta, el exoficial militar de Chávez cuenta que sigue siendo un chavista crítico, que no teme en denunciar la acción miserable e inmoral del presidente Maduro contra la institución armada. Señala sin tapujos que en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es cada vez mayor el malestar y la división, que el presidente venezolano lo sabe y lo acontecido en los últimos días lo demuestra. «El que no tiene dudas de su gente no pone a sus militares a rendir tributo y lealtad publicamente», dice.

Los comentarios de Alcalá Cordones retumban dentro del chavismo. No solo porque era un hombre de confianza de Chávez sino porque dentro de la FANB es aún respetado a pesar de su situación de retiro. Para muchos es considerado un militar de raza con una trayectoria reconocida. Hasta ahora es difícil calcular el alcance de la influencia del oficial que se presta a hablar con este periódico.

¿Qué lo ha impulsado a escribirle una carta al nuevo presidente de la Asamblea Nacional?

Me impulsa la situación jurídica de los militares en Venezuela que es precaria. Se habla de presos políticos, pero no de los más de 130 oficiales que están detenidos. A los militares se les ha endilgado, sin fundamento, ser conspiradores, terroristas y traidores a la patria, cuando a los únicos a quienes se le puede hacer tales imputaciones son a los usurpadores de títulos y cargos que pretenden ejercer atribuciones que no les han sido legítimamente conferidas.

¿Considera que esta acción tendrá algun efecto?

Estoy seguro que la Fuerza Armada Venezolana apreciará una iniciativa de esta naturaleza y valorará la libertad como un impulso inicial a la remoralización de nuestras instituciones castrenses.

¿Qué opina sobre el papel de Juan Guaidó, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional?

Creo que debe ser en este momento quien haga valer ante el mundo el papel de la Asamblea Nacional como único órgano legítimo. La voz de todos los diputados que fueron electos por el pueblo. Debemos ver las cosas como deben ser, evitando los mesianismos.

¿Qué significa este 23 de enero en el que la oposición marcha contra el régimen de Maduro?

Debe ser el inicio de un proceso que ponga fin a la anarquía que nos está gobernando. La puesta en marcha de la aplicación de la Constitución. Son los ciudadanos, el pueblo, el que va a decidir.

¿A qué están esperando los oficiales para actuar?

La Fuerza Armada ha estado esperando las condiciones constitucionales para actuar y creo que ha llegado el momento para que impulsen la transición.

¿Cree que existe miedo en los cuarteles?

Aquí se ha instaurado un estado policial represivo para acallar a todo aquel que piense distinto y, si no, se le compra la conciencia. Pero existen, a pesar de las detenciones del último año, una cantidad considerable de oficiales serios, activos, con criterio, dispuestos a hacer cumplir la Constitución.

¿Nicolás Maduro duda de la lealtad de la Fuerza Armada Venezolana?

La Fuerza Armada Venezolana está despertando porque son parte del pueblo. Maduro está cercado por sus mismos colaboradores y no puede reclamarles, porque eso no es un gobierno, sino un grupo de delincuencia organizada que tomó el socialismo como escudo. Es alarmante la cifra de bajas en los últimos tres años. Alrededor de 15.000 hombres se han ido y eso dice mucho de la lealtad en este momento.

¿Qué está ocurriendo en la cúpula militar?

Los grupos de poder que durante mucho tiempo pactaron sus territorios, ahora están enfrentados entre sí. La complicidad y hermandad se ha convertido en diferencias entre ellos. Incluso dentro de la cúpula del alto mando ya existe aquel que ha manddo a vvir a España a sus hijos.

¿Cree qué se pueda dar a medio plazo una transición?

Las condiciones están dadas, pero las cosas se deben hacer bien sin protagonismos ni apuros. Todo dentro del marco constitucional, así el cambio del país pasará por una transición donde converjan todas las ideologías y los diferentes sectores que hacen vida en el país. La convergencia es la única manera de evitar que se siga destruyendo la nación y su soberanía. Cada venezolano tendrá que sumar desde su nicho de conocimiento.