El gato de la primera ministra de Nueva Zelanda fue atropellado por su vecino

Hace más de año y medio de la muerte de Paddles, el llamado «Primer Gato» de Nueva Zelanda. La mascota de Jacinda Ardern, la Primera Ministra del país, falleció a causa de un atropello y es ahora cuando el autor del accidente ha roto su silencio.

Poco después de que Ardern tomara el poder, su gato ascendió a la fama, llegando incluso a tener una cuenta de Twitter propia. Pero en octubre de 2017 el animal murió arrolado por un coche. Chris, el vecino de Ardern, ha confesado a un medio local haber sido el responsable del atropello del gato.

Thanks Mum for bringing me out so I can speak to the press. Must give the people what they want - and what they want is me. Prrrrp ❤️ pic.twitter.com/uiA1jk3qeN