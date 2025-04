Gantz justifica la Gran Coalición en Israel por la pandemia

Israel se acerca a la formación de un gobierno de unidad tras la sorpresiva decisión de Benny Gantz de convertirse en presidente del Parlamento. Con este movimiento, el exjefe del Ejército renuncia al mandato de formar gobierno que le dio el presidente del país tras las últimas elecciones, las terceras en menos de un año , y facilita que sea su hasta ahora máximo rival, Benjamín Netanyahu , quien asuma esta responsabilidad. «La población de Israel nos exige que nos unamos por el combate sagrado contra el coronavirus y sus efectos» y reclama que «salvaguardemos la democracia», declaró Gantz en un intento de justificar una decisión que ha provocado la ruptura de la coalición Azul y Blanco y el enfado de miles de aquellos que le votaron por su promesa de que nunca se aliaría con un dirigente cercado por casos de corrupción.

«Azul y Blanco es la víctima más joven del coronavirus», escribió el columnista Ben Caspit en el diario Maariv, y calificó la decisión del ex general de «difícil, valiente y desgarradora». En el seno de su antigua coalición no opinaron igual y Yair Lapid, su exsocio principal, lamentó esta decisión que supone que «ha decidido romper la coalición para trepar al Gobierno, algo incomprensible». En palabras de Lapid «esto no será ni un gobierno de unidad, ni uno de emergencia. Será otro gobierno de Netanyahu» y acusó a Gantz de «robar los votos de la gente»..

En la prensa israelí se calificó el próximo ejecutivo como el «gobierno corona» y algunos analistas consideraron que este cambio de rumbo de Gantz es un «golpe de Estado corona»,

Aunque el acuerdo de gobierno no está cerrado, medios de Israel como el Canal 12 adelantaron que, tras un periodo temporal como jefe de la Cámara, Gantz se convertirá en ministro de Exteriores del nuevo Ejecutivo y, pasados 18 meses, sustituirá a Netanyahu como primer ministro. «Estos son tiempos inusuales y piden decisiones inusuales», intentó justificarse el ex general. Gantz incumple de esta manera su gran baza electoral, que consistía en no pactar con un líder cercado por los casos de corrupción y cuyo juicio se ha retrasado sine die debido a las medidas de emergencia adoptadas por el coronavirus.