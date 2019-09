La fulminante mirada de Greta Thunberg a Trump

Greta Thunberg, la nueva líder adolescente, adalid de la lucha contra el calentamiento global, se cruzó brevemente con Donald Trump en las Naciones Unidas en Nueva York el lunes.

La activista climática sueca, miró a Trump con una mirada fija cuando llegó a la ONU para asistir a una reunión sobre libertad religiosa. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos decidió desairar una importante cumbre climática de la ONU, celebrada el mismo día.

La mirada de acero de Thunberg a Trump provocó una respuesta inmediata en las redes sociales. Julián Castro, el candidato presidencial demócrata, tuiteó el video con las palabras «Creo que muchos de nosotros podemos sentirnos identificados».

I think a lot of us can relate. pic.twitter.com/NgOqVZ3Ym6

Thunberg bien pudo haber tenido en mente a Trump cuando se dirigió a la cumbre climática de la ONU, diciéndoles a los líderes mundiales «nos están fallando» debido a su lenta respuesta a la crisis climática.

«Parece una niña muy feliz deseando un futuro brillante y maravilloso. Muy agradable de ver», escribía en su Twitter Donald Trump, con un tono de burla.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO