Fuerte explosión en una planta química en el este de China

Una fuerte ocurrió el jueves en una planta química en el este de China, dijeron las autoridades locales, que actualmente declaran heridos.

La explosión ocurrió alrededor de las 14:50 hora local (7.50 hora española) en un sitio de Tianjiayi Chemical Company, ubicada en la ciudad de Yancheng, a unos 260 km al norte de Shanghai, informaron fuentes del municipio en la red social Weibo.

Un vídeo transmitido en Internet por varios medios chinos -y que AFP no ha podido verificar- muestra una enorme bola de fuego de varias decenas de metros de altura y una enorme columna de humo gris.

«Después de la explosión, los servicios de seguridad pública, los bomberos y el personal médico fueron enviados al lugar para operaciones de socorro», dijo el municipio en la red social Weibo.

#BREAKING Updates #China chemical plant blast|31 injured people have been rescued out of the scene,rescuers confirmed.

There are many houses and schools near the explosion zone.

One kindergarten is less than 1 mile away from the scene.

Some children have been reported injured. pic.twitter.com/dzXlopKvB8