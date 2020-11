El centrista Francisco Sagasti, elegido nuevo presidente interino de Perú «Hoy no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes en protesta», lamentó el mandatario durante su juramentación este lunes

Tras quedarse dos veces sin presidente en una semana, el Congreso eligió este lunes al ingeniero Francisco Sagasti, de 76 años, nuevo presidente interino –o de transición– de Perú. La votación final del Congreso fue de 97 votos a favor, 26 votos en contra y ninguna abstención. «Por la estabilidad política del país», «por la tranquilidad y la paz», «para que se acaben las protestas», «por la reconciliación nacional...» fueron algunas de las declaraciones que acompañaron los votos de apoyo a Sagasti. Los aplausos marcaron el momento en el que matemáticamente pasaba la barrera del número necesario de votos (62) para ser elegido.

La votación urgente evitaba el vacío de poder tras la renuncia este domingo de Manuel Merino, un presidente interino breve que duró menos de una semana en el cargo (del 10 al 15 de noviembre), y polémico. Su nombramiento, tras la salida de Martín Vizcarra por una segunda moción de censura en apenas unas semanas, provocó duras jornadas de protestas, reprimidas por la policía. Los enfrentamientos dejaron un balance de dos muertos –Jack Bryan Pintado, de 22 años y Inti Sotelo, de 24 años–, un centenar de heridos y decenas de desaparecidos. La fuerza de la calle fue la que determinó la salida de Merino. En el mismo momento de la votación de Sagasti, se enterraba a Sotelo Camargo, estudiante de hostelería, quien falleció en la marcha del pasado sábado en Lima. «Voy a dar la vida por mi patria, eso fue lo último que dijo mi hijo», recordaba su madre.

La lista única presentada al Congreso este lunes, después de muchas idas y venidas, estuvo formada por Francisco Sagasti del Partido Morado, Mirtha Vásquez del Frente Amplio (de izquierdas), Luis Roel de Acción Popular y Matilde Fernández de Somos Perú.

Antes de empezar la votación, la congresista Rocío Silva Santisteban pidió un minuto de silencio en homenaje a los dos estudiantes fallecidos. Esta misma congresista, un día antes perdió la primera votación del Congreso para cubrir la vacante de Merino. La lista que presidía Silva Santisteban, literata, periodista y poeta del partido de izquierdas «Frente Amplio», no salió adelante. No logró los 62 votos mínimos, pues obtuvo únicamente 42 apoyos.

Luto e indignación

En su discurso de juramentación como el presidente del Congreso, Sagasti dedicó sus primeras palabras a los fallecidos y a los heridos en las protestas: «Hoy no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes en protesta. No podemos volverlos a la vida, pero podemos –desde el Congreso y Ejecutivo– tomar las medidas para que esto no vuelva a suceder». «Es un poderosísimo llamado de atención –continuó diciendo el también ingeniero industrial y autor de más de 20 libros sobre democracia y gobernabilidad–. Tuvimos que esperar a la muerte de dos jóvenes para que nos motive a trabajar de manera más decisiva por el progreso».

«Además de los dos fallecidos tenemos a heridos que están esperando recuperarse de la violencia que recibieron por manifestarse de forma pacífica. Además, tenemos desaparecidos», dijo Sagasti, al tiempo que agregó, «cuando un peruano muere estamos de luto y lo que estamos viendo en la calle es indignación que debemos encausar por los caminos democráticos. Debemos perfeccionar el marco legal para que esto no se vuelva a permitir. Este grito de reformas y cambios es lo que estamos viendo en la calle ahora», afirmó el presidente interino.

Sagasti es una pieza clave del equipo del líder del partido Morado, Julio Guzmán, de reconocidas credenciales democráticas y ha sido parte del Banco Mundial e impulsor de un «think tank» en la década del noventa llamada «Agenda Perú». Conocido en Perú como «don Quijote», Sagasti liderará el país hasta el próximo 28 de julio en que entregará el cargo al presidente que saldrá elegido en las elecciones del próximo mes de abril.

Con el ingreso de Sagasti, Perú ha tenido cuatro presidentes en los últimos cuatro años, un récord para uno de los países más alabados en Sudamérica por su buen desempeño económico, que ahora ha sido duramente golpeado por el Covid-19.

Mientras el Congreso votaba un nuevo presidente interino, en el Tribunal Constitucional se debatía sobre la moción de censura contra el expresidente Martín Vizcarra. Aunque la sesión se adelantó a hoy lunes, la decisión no será tomada hasta el jueves, cuando se espera que se expida una sentencia en la que se precise en que consiste la «incapacidad moral permanente».