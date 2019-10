Fotos íntimas y acusaciones de sexo con compañeros: la congresista Katie Hill renuncia tras su escándalo

Katie Hill, congresista demócrata por California, comunicaba este pasado 28 de octubre, a través de su cuenta en Twitter, la renuncia a su cargo en el Congreso de EE.UU. tras la difusión en internet de imágenes íntimas y entre acusaciones de haber mantenido relaciones sexuales con miembros de su equipo.

«Con el corazón roto, anuncio mi renuncia al Congreso. Esto es lo más difícil que he tenido que hacer, pero creo que es lo mejor para mis electores, mi comunidad y nuestro país», ha explicado Hill, que afirma ser víctima de una «campaña de calumnias» originada por su marido, del que se está divorciando.

It is with a broken heart that today I announce my resignation from Congress. This is the hardest thing I have ever had to do, but I believe it is the best thing for my constituents, my community, and our country.



