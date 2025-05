La Fiscalía de Perú abre una investigación a Castillo por organización criminal y tráfico de influencias

La Fiscalía peruana anunció este domingo que investigará al presidente de Perú, Pedro Castillo , por la presunta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, un hecho que no sucedía en el país desde 1993 . El mandatario será investigado en el marco de una pesquisa donde el ex secretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva han sido acusados de dirigir licitaciones para obras, puestos públicos y otras prebendas que ascienden a cerca de 300 millones de euros.

«El fiscal de la nación, Pablo Sánchez, interpreta que la constitución dice que el presidente no puede ser acusado, pero eso en el ámbito penal es una parte avanzada del procesado. Sánchez ha interpretado que la constitución dice que el presidente no puede ser acusado, pero no dice que el presidente no puede ser investigado », indicó a ABC el jefe del área legal del Instituto de Defensa Legal.

«Es decir, el presidente tiene que declarar ante la Fiscalía y ya no puede escudarse en los formalismos del artículo 117 de la constitución . Es un avance notable para la jurisprudencia de la Fiscalía en las últimas tres décadas», dijo Rivera, al tiempo que agregó, «es un hecho lamentable porque es el primer presidente que es investigado en ejercicio por cuatro delitos graves : ser parte de una organización criminal y corrupción». De esta manera, indica que el fiscal de la nación puede detener lo que sucede en el entorno presidencial para el bien de los peruanos.

Audios investigados

El fiscal de la nación abrió la investigación a Castillo tras la difusión en el canal de televisión Willax de un audio donde el empresario Zamir Villaverde, que está en prisión desde hace menos de un mes, habla con Pacheco sobre dirigir las licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el fin de recibir prebendas de las empresas que sean beneficiadas.

En uno de los audios, Villaverde le señala lo siguiente: « Bruno, dime, ¿y por qué no te vas a un Ministerio donde haya gestión? Por ejemplo, Vivienda o Agricultura».

Pacheco, que es prófugo de la justicia, le responde: «Si ustedes me dicen, yo me voy, pero me tienen que decir qué voy a ganar ahí. Porque si voy por las huevas ... Yo creo, según lo que me he enterado, de que les quieren hacer el complot y todo el tema. Sí, pero en tres meses es suficiente para irte con plata».

En otro de los audios, Villaverde y Pacheco hablan del exministro del Transportes y Comunicaciones Juan Silva , que habría recibido 300.000 dólares en una maleta por una licitación. Presuntamente, Castillo conocía de la operación ilícita. Tanto Villaverde y Pacheco son investigados por la Fiscalía por lavado de activos, corrupción de funcionarios y colusión agravada.

A menos de un año de la segunda vuelta en que fue elegido presidente, Castillo afronta su momento más difícil porque antiguo brazo derecho, Pacheco, ha pedido ser colaborador eficaz ante la Fiscalía , es decir, mostrará pruebas contra Castillo al considerar que su amigo lo traicionó al despedirlo del cargo de secretario de Palacio de Gobierno.