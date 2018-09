Una filtración enturbia las negociaciones comerciales de EE.UU. con Canadá Una afirmación de Trump «off de record», asegurando que no hará concesión alguna a Toronto, complica la la firma del acuerdo del Tlcan

Javier Ansorena

Las agitadas negociaciones comerciales entre EE.UU. y Canadá adquirieron ayer un punto de máxima tensión y urgencia, justo cuando acababa el plazo establecido para su finalización. Las partes intercambiaron acusaciones sobre la falta de cintura negociadora en el otro lado de la mesa y Donald Trump acabó por poner las conversaciones al borde de la quiebra: se filtraron unas declaraciones no publicadas en una entrevista en las que aseguraba que en ningún caso haría concesiones a Canadá, pero que no lo decía públicamente porque sería «insultante».

A comienzos de esta semana, Donald Trump anunció a bombo y platillo un entendimiento con México para sustituir a Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN), que regula las relaciones comerciales entre EE.UU., Canadá y México desde 1994, con un nuevo acuerdo. Ante la renuencia de Canadá, amenazó con dejar al vecino del Norte fuera del pacto e incluso bautizó el nuevo acuerdo como «Tratado Comercial entre EE.UU. y México». Si no había entendimiento con Canadá, Trump impondría aranceles unilaterales a la importación de coches fabricados por su vecino.

No cualquier acuerdo

Durante la semana, tanto EE.UU. como Canadá dieron la sensación de que las posturas podrían acercarse y de que habría acuerdo ayer, el día que se había establecido para su finalización. El plazo se había fijado en esta fecha para que México tuviera los 90 días que necesita para ratificar el nuevo tratado antes de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tome posesión del cargo. Al cierre de esta edición, sin embargo, el acuerdo no se había materializado y las posturas de ambas partes no apuntaban al optimismo. «Estamos buscando un buen acuerdo, no cualquier acuerdo. Todavía no hemos llegado a ese punto», aseguró por la mañana a los periodistas Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, enviada de urgencia a Washington para buscar un entendimiento de última hora. «No tener acuerdo es mejor que un mal acuerdo», confirmó el primer ministro de su país, Justin Trudeau.

Desde la Casa Blanca, Trump también dejaba entrever que las negociaciones podrían no finalizar ayer: «Creo que Canadá entrará en el acuerdo en algún momento. Podría ser el viernes, o podría ser dentro de un tiempo. Pero finalmente no van a tener más opción».

El presidente hizo estas declaraciones el jueves a Bloomberg News, en una entrevista que acabó convirtiéndose en una bomba que estalló en medio de las negociaciones. Ayer, un periódico canadiense, el «Toronto Star», publicaba una filtración de una parte de la entrevista que era «off record», es decir, que Bloomberg se comprometía a no publicar. En ella, Trump explicaba que no aceptaría ninguna concesión a Canadá en la renegociación del Tlcan. «Este es el problema», explicó de forma privada. «Si digo que no, la respuesta es no. Y si digo que no, entonces lo vais a publicar, y va a ser tan insultante que no van a querer aceptar el acuerdo. No puedo matarles». En esa conversación, el presidente de EE.UU. también aseguraba que el acuerdo será «totalmente en nuestro términos».

En la entrevista también confirmó que está usando la amenaza de aranceles a los coches fabricados en Canadá para doblegar a los negociadores canadienses. «Cada vez que tenemos un problema en algún punto, saco una foto de un Chevrolet Impala», dijo Trump en referencia un coche muy popular que General Motors produce en su planta de Oshawa, en la región canadiense de Ontario.

Mantener la calma

La filtración suponía un problema grave para el Gobierno de Canadá, ya que retrataba cualquier acuerdo como una concesión a Trump. Tras conocerse la filtración, Trudeau trató de mantener la calma. «Vamos a seguir siendo constructivos, positivos, serios y creativos en la mesa de negociaciones, en nuestra relación con EE.UU.», aseguró. «Pero también vamos a ser inequívocos en la defensa de los derechos y los intereses de los canadienses».

Las conversaciones sobre la revisión del Tlcan, al que Trump ha llegado a calificar como «el peor acuerdo comercial posible», se alargan ya más de un año. En su recta final, las principales diferencias entre EE.UU. y Canadá tienen que ver con la importación de productos lácteos y la resolución de disputas entre los países miembros. Trump ha acusado con frecuencia a su vecino del Norte de abusar con los aranceles que impone a su industria agrícola y ayer, la oficina del Representante Comercial de EE.UU. se quejaba de que Ottawa no había hecho ninguna concesión al respecto. El segundo punto tiene que ver con el Capítulo 19 del Tlcan, que establece el proceso para resolver disputas y que Washington quiere eliminar, mientras que Canadá apuesta por su permanencia.

Las tensiones con Canadá son el último episodio de la guerra comercial que ha emprendido Trump con buena parte de sus principales socios comerciales, como China o la Unión Europea. La última víctima podría ser la Organización Mundial del Comercio (OMC), contra quien el presidente de EE.UU. lanzó un ataque el jueves por la noche en un mitin en Indiana. «Si no endereza su rumbo, saldremos de la OMC», amenazó ante sus seguidores. El organismo establece normas sobre el comercio global y resuelve disputas antes países. Trump se ha quejado repetidamente que trata de forma desfavorable a EE.UU.