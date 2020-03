Una familia italiana exterminada por el coronavirus Tenían un taller de hierro forjado; en Facebook quedan inmortalizadas las imágenes de sus creaciones

Ángel Gómez Fuentes Corresponsal en Roma Actualizado: 01/04/2020 02:13h

Hoy en toda Italia las banderas ondean a media hasta en señal de luto por las personas fallecidas a causa del coronavirus: 12.428, según la cifra oficial. Autoridades y alcaldes de los 8.000 municipios italianos han guardado un minuto de silencio. Los números solamente son indicativos de una tragedia general de Italia, pero son fríos y no tienen alma. Detrás de cada número hay una víctima con nombre y apellidos, y en cada una de ellas hay un mundo de afectos: Abuelos, padres, hijos, parientes y amigos. En algunos pueblos de Lombardía hay un muerto en la mayoría de las familias por el coronavirus. En Voghera, municipio de 39.000 habitantes (Pavía), en la región lombarda, una familia entera ha sido exterminada por el virus: Los padres y sus dos hijos. Alfredo Bertucci, de 86 años, era un conocido herrero, muy estimado en la ciudad, que transformaba el hierro en obras de arte. Había enseñado el oficio a los dos hijos: Daniele, 54 años, y Claudio, 46. Los dos se enfermaron hace una decena de días, con fiebre alta hasta que fueron ingresados en el hospital de Voghera. El primero en morir fue el padre, después los dos hijos. La noticia de la muerte de los tres había conmocionado a Woghera. Resistía la madre, Angela, de 77 años, que al final acusó también los síntomas del coronavirus y fue hospitalizada el pasado miércoles. Desgraciadamente, el destino quiso que también ella siguiera el camino del resto de la familia, añadiéndose al impresionante elenco de víctimas del coronavirus en Lombardía: 43.208 contagiados y más de 7.000 muertos, en una región con 10 millones de habitantes.

En la página de Facebook «Lavorazioni in ferro battuto» («Trabajos de hierro forjado») se encuentran fotos que demuestran la habilidad manual de Alfredo y su hijo Claudio: Desde candelabros hasta rejas y lámparas. El mayor Daniele, casado con Vicoria, y dos hijos de 23 y 25 años, había hecho también de la manualidad su trabajo: Era un estimado técnico en la empresa de relojes Sordi. Hace justamente dos años habían celebrado los 25 años de matrimonio. En un reportaje de un periódico local sobre este trabajo artesano cada día más raro, Claudio Bertucci cuenta: «Solo después de 10 años me sentí un buen herrero, al menos como lo es mi padre, que me enseñó a hacer este trabajo artístico». Alfredo acudía al taller a pasar el tiempo y observar cómo su hijo Claudio forjaba con el martillo el hierro caliente sobre el yunque. Hasta no hace muchos la herrería de los Bertucci vendía objetos de hierro de forja para decoración. «Buena parte de ellos, no tenían ninguna utilidad, pero ¡eran bellos!», decía el padre Alfredo. Claudio apostillaba: «Ahora los clientes solo piden barandillas, rejas y puertas metálicas».

Las creaciones de Alfredo y Claudio en hierro forjado inmortalizadas en las imágenes de Facebook conmueven particularmente hoy a los habitantes de Voghera. En muchas de sus casas hay una obra de la Herrería Bertucci. «Estamos todos conmocionados, es una tragedia enorme», dice Massimo Fasano, amigo de familia, que añade: 2Es inexplicable; los dos hermanos eran sanos y fuertes». En las redes sociales se han escrito muchos comentarios sobre la familia. Diego Bianchi, habitante de Voghera, se hace eco en Facebook de la pesadilla que se vive en el municipio: «Una familia entera ha sido exterminada por el coronavirus, a pocas horas de distancia, un caso que dejó a todos sorprendidos y en dolor inconsolable a los parientes y a toda la ciudad, que está viviendo una pesadilla». Los compañeros de Daniele escriben: «Nos ha dejado un vacío abrumador, te echaremos mucho de menos».