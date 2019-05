Una familia adinerada de Arabia Saudí castiga a una trabajadora filipina atándola a un árbol

Lovely Acosta Baruelo, una filipina de 26 años, fue supuestamente atada a un árbol por la familia que la empleaba como trabajadora doméstica en Arabia Saudí como castigo por dejar unos muebles de alto valor económico al sol.

Otro empleado fotografió la represalia. Las imágenes llegaron al Departamento de Asuntos Exteriores (DFA) de Filipinas, que puso en investigación el asunto.

Según « Epoch Times», la familia estaba molesta con la empleada porque los muebles se habían descolorido en el exterior. Esta sería la razón por la que la ataron de pies y manos al árbol, para mostrarle el efecto de permanecer bajo el sol.

SAUDI ARABIA Filipino maid is 'tied to a tree by her wealthy Saudi Arabian employers as punishment for leaving furniture outside in the sun' Lovely Acosta Baruelo, 26, was allegedly tied to a tree in Riyadh, Saudi Arabia pic.twitter.com/lMnRka5qPR

En un comunicado, el DFA informaba que «la inmigrante filipina, Lovely Acosta Baruelo, llegó de Arabia Saudí a Manila a las 20:55 horas del 9 de mayo de 2019. La Embajada de Filipinas en Riad informó que se les había remitido el caso de Baruelo el 9 de mayo y fue repatriada ese mismo día. Baruelo, presuntamente, fue castigada por su empleador al ser atada a un árbol».

DFA reports that OFW Lovely Acosta Baruelo from Saudi Arabia arrived in Manila on 9 May. PH Embassy in Riyadh said her case was referred to them on 9 May; she was repatriated on same day. She was allegedly punished by her employer by being tied to a tree.@teddyboylocsin