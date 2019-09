Un falso vídeo de Matteo Renzi insultando al presidente de la República asombra a Italia Era la primera que esta tecnología se utilizó en Italia, muchos dieron por bueno el vídeo y Renzi tuvo que responder: «¡La imitación es perfecta. Pero es una imitación!»

Un falso video de Matteo Renzi, reciente fundador del nuevo partido «Italia Viva», causa asombro en Italia por su poder de mixtificación, falseando la realidad. En un programa satírico de gran audiencia de Canale 5, «Striscia la notizia», se transmitió un video, presentado como exclusiva, en el que el exprimer ministro lanza insultos y comentarios sobre líderes políticos, entre ellos el «premier» Conte, el jefe político del Movimiento 5 Estrellas Luigi Di Maio, el secretario del Partido Democrático Nicola Zingaretti, y hasta el presidente de la República, Sergio Mattarella, no se libra de una sonora pedorreta. No era un imitador de Matteo Renzi, ni tampoco un sosias. Es la última frontera de las «fake news». Era la primera vez que esta tecnología se utilizaba en Italia y muchos se tragaron su contenido como auténtico. Se trata de un increíble video «deep fake» (profundo falso), el uso de la inteligencia artificial que manipula las imágenes sobreponiendo sobre la cara del protagonista el rostro de otra persona cualquiera en tempo real.

Al final del video, el presentador dijo entre bromas que era falso y que «Renzi no puede decir cosas de este tipo, al máximo las piensa pero no las dice». Teniendo en cuenta que «Striscia la notizia» es un programa que mezcla noticias de humor e informaciones de denuncia, siempre con ironía, muchos telespectadores creyeron que se trataba de un video auténtico, y así lo comentaron, sorprendidos, en las redes sociales. La reacción de Matteo Renzi, al que no le falta el buen humor, fue la de felicitar en Instagram al programa por la «imitación perfecta» que habían hecho: «¡A todos aquellos que escriben: ‘Pero qué es lo que has dicho en Striscia la noticia?’, respondo con una carcajada: La imitación es perfecta. ¡Pero es una imitación!», respondió Renzi a miles de seguidores incautos que habían dado por bueno el vídeo, que ha sido publicado después prácticamente en todos los medios italianos.

En realidad, Renzi ha sido la última «víctima» de una tecnología que en los tres últimos años esta haciendo pasos gigantescos. El programa en el que se presentó el video de Renzi era satírico, pero ha demostrado que se trata de una cuestión muy seria que suscita problemas muy delicados y graves. En Estados Unidos cogieron la voz e imágenes de la cara de la actriz Scarlett Johansson, de 34 años, y las combinaron al cuerpo de la protagonista de una película pornográfica. La actriz más pagada entre las divas de Hollywood se vio así protagonista involuntaria de un video humillante, que la llevó a desahogarse al Washington Post: «Internet es un lugar depravado donde el sexo vende. Desde el punto de vista legal es una batalla inútil, sobre todo porque Internet es un agujero negro que se nutre de sí mismo. El problema afecta a todos».

Ya en el 2016 se demostró la potencialidad de esta tecnología en las universidades de Standford y Erlangen, junto al Max Planck Institute, con un video llamado Face2Face. Una cámara de video filmó a un investigador y en directo era transformado en George Bush, otro en Donald Trump, uno más en Vladimir Putin y en Barack Obama.

La técnica no es complicada: Basta una Webcams y un software que elabora imágenes y voz. El problema es que no hay un antídoto para contrarrestar ese efecto también en directo y desenmascarar así la falsedad de un vídeo. Facebook y Google trabajan en ello, pero mientras llega una solución solo existe como arma defensiva ante la manipulación el escepticismo, con el riesgo de que se termine por dudar de todo. La realidad es que por ahora el «deep fake» es capaz, como reconocía Scarlett Johansson, de destruir cualquier reputación, manipulando en un instante millones de personas.

El diputado Michele Anzaldi, secretario de la Comisión de Vigilancia RAI en el parlamento ha lanzando una advertencia sobre esta tecnología: «Ricci (director de Striscia la notizia) y su transmisión están siempre a la vanguardia y nos han sido los primeros en hacernos conocer en Italia el fenómeno deep fake». Ahora, conocido el hecho, sería oportuno, incluso un deber, que las autoridades competentes coloquen un freno para comprender qué es lo que se puede hacer y qué limites no se pueden traspasar.