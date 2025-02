Facebook vuelve a enfurecer a los conservadores de EE.UU. por la censura a una madre que criticó a Biden

Las acusaciones de que Facebook trata de silenciar las voces conservadoras en EE.UU. han vuelto con fuerza esta semana. El motivo: la eliminación de la cuenta en Instagram –que es propiedad de Facebook– de una madre de un soldado fallecido en el atentado de Kabul que criticó con dureza a Joe Biden . El fondo de la polémica es el doble estándar que, según los conservadores, utilizan las grandes tecnológicas contra ellos, con el ejemplo más evidente de la suspensión de las cuentas en Facebook, Instagram o Twitter de Donald Trump .

La protagonista del episodio que ha reabierto la polémica es Shana Chappell, madre del cabo Kareem Nikoui , de 20 años. Murió junto a otros doce soldados estadounidenses y más de 170 afganos en el ataque suicida a las afueras del aeropuerto de la capital afgana de la semana pasada.

Chappell acudió el martes a la base aérea de Dover, en Delaware, a la llegada de los féretros. También estuvo Biden, que mantuvo un encuentro con varios familiares de las víctimas.

«Soy la que estuve a diez centímetros de tu cara y te dijo que nunca volveré a abrazar a mi hijo», escribió Chappell en un emotivo y furioso mensaje en Facebook, en el que aseguró que el presidente de EE.UU. la trató con desdén cuando la familiar de la víctima le dijo: «No sabes cómo me siento y no tienes derecho de decir que sabes cómo me siento». Biden tiene un amplio historia de tragedias personales y los suele recordar cuando habla con víctimas o familiares.

Chappell dejó claro en su mensaje sus preferencias políticas. « ¡No eres el presidente de EE.UU.! , ¡hacer trampas no es ganar!, ¡no eres para nada un líder!, ¡eres un ser humano débil y un traidor!», escribió. Aseguró también que si Trump «estuviera en el cargo que le corresponde mi hijo y los otros héroes estarían vivos».

El mismo día en el que se publicó este mensaje, que corrió como la pólvora en las redes sociales, en especial entre el electorado leal a Trump, Instagram borró la cuenta de Chappell.

Facebook aseguró después en un comunicado que el mensaje crítico de Chappell que apareció en su red social no se borró y que la eliminación de su cuenta de Instagram fue un «error».

«A por los conservadores»

Trump no se abstuvo de comentar el episodio y envió un comunicado en el que defendió que Chappell «tiene razón al cien por cien». No lo pudo hacer desde sus cuentas en el propio Facebook o Instagram, después de que la compañía decidiera en junio extender la suspensión durante dos años.

La justificación fue la «incitación a la violencia» en el asalto al Capitolio por una turba de sus seguidores en enero de este año. La suspensión de Trump –que también tomaron otras redes como Twitter, YouTube, Snapchat o Twitch– es el agravio más repetido por los conservadores, que tienen una relación de amor-orado con estas redes sociales.

«Las grandes tecnológicas van a por los conservadores», aseguró el verano pasado el diputado Jim Jordan, uno de los republicanos más combativos en el Congreso. Las redes sociales, bajo la presión de los demócratas y de sus propios empleados, han sido más vigilantes en la eliminación de contenido ofensivo, desinformación sobre fraude electoral o información de las vacunas, y que afecta más a usuarios conservadores.

La crítica más repetida de los conservadores es que Trump tiene sus cuentas suspendidas mientras dictadores o gobernantes autoritarios de todo el mundo la usan sin problema. Pero, junto a las acusaciones de censura, las voces conservadores se propagan en las redes sociales más que en ningún otro lugar. Sus algoritmos tienden a beneficiar el contenido explosivo y provocador de los medios y usuarios más extremistas. Según un análisis de NewsWhip, los medios más conservadores dominan la actividad en Facebook. Por ejemplo, ‘The Daily Wire’, un medio muy próximo al ‘trumpismo’, tuvo el pasado mayo cinco veces más actividad en la red social que ‘The New York Times’. Ese mismo mes, los diez mensajes más compartidos en Facebook estaban dominados por comentaristas conservadores.