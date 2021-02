Facebook promete una lluvia de millones a los medios para dar carpetazo a la crisis de Australia El ex vice primer ministro del Reino Unido Nick Clegg, ahora encargado de Facebook para asuntos globales, ha salido en defensa del bloqueo de la red social a la difusión de noticias en el país océanico en protesta por el pago de un canon

F.J. Calero SEGUIR Actualizado: 24/02/2021 20:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Facebook ha prometido este lunes regar de millones, hasta 1.000 millones de dólares, a los medios de comunicación. Este anuncio llega después de la ola de críticas por el bloqueo temporal de la difusión de noticias en su plataforma en Australia.

El órdago a Australia de la red social más poderosa del mundo para no someterse al pago de un canon a los medios ha generado una campaña de apoyo internacional a Canberra, -países como Canadá anunciaron que seguirán el ejemplo australiano- provocando una pérdida notable de reputación para la compañía que dirige Mark Zuckerberg.

«Un gran malentendido»

En un comunicado titulado 'La verdadera historia de lo que sucedió con las noticias en Facebook en Australia’, el ex vice primer ministro del Reino Unido Nick Clegg ha sido el encargado de intentar lavar la imagen de su compañía. La tesis del embajador global de la plataforma, publicado en forma de entrada de blog, defiende que las críticas globales a la multinacional se deben a un gigantesco malentendido en su relación con los medios de comunicación.

Hacia el final del comunicado, Clegg sostiene que Facebook ha abierto la puerta a asociarse con los editores de medios. De hecho, el vicepresidente para asuntos globales destaca, que los tres últimos años, la mulltinacional ha destinado 600 millones de dólares en contribuir a la prensa, anunciando hasta 1.000 millones de cara al próximo trienio. Además, el embajador de Facebook informó de que la compañía había llegado recientemente a acuerdos con varios medios británicos y estadounidenses y que se encuentran en plenas negociaciones con otras empresas periodísticas de Alemania y Francia.

Las afirmaciones, repetidas ampliamente en los últimos días, de que Facebook roba al periodismo para su propio beneficio son y siempre han sido falsas

«Las afirmaciones, repetidas ampliamente en los últimos días, de que Facebook roba al periodismo para su propio beneficio son y siempre han sido falsas. No aceptamos ni pedimos el contenido por el que se nos pidió que pagáramos un precio que potencialmente exorbitante. De hecho, los enlaces de noticias son una pequeña parte de la experiencia que la mayoría de los usuarios tienen en Facebook», explica. Clegg se ha apoyado en cifras como que mientras solo el 5% del contenido que ven los usuarios de Facebook son noticia, en 2020 esta red social ha proporcionado más de 5.100 millones de visitas a los medios australianos.

Según el borrador inicial del Código australiano, que ha sido enmendado y aprobado por el Senado en las últimas 48 horas, el ex número dos del Gobierno británico afirma que Facebook se habría visto obligado a pagar «cantidades de dinero potencialmente ilimitadas a conglomerados de medios multinacionales». A su juicio, esto se debe a un «sistema de arbitraje que deliberadamente describe erróneamente la relación entre los editores y Facebook, sin ni siquiera una garantía de que se utilice para pagar el periodismo, y mucho menos apoyar a los medios más pequeños».

Para reforzar su punto de vista, ha comparado las peticiones de canon de editores de medio mundo con la relación de los coches y las cadenas de radio: «Es como obligar a los fabricantes de automóviles a financiar a las cadenas de radio porque la gente puede escucharlas en el automóvil, y además dejar que estas fijen el precio».

Entre 2010 y 2015, Sir Nick Clegg pasó de liderar la opción liberal y europeísta del Reino Unido, llegando a ser el número dos del primer gobierno de David Cameron, a provocar en 2015 el hundimiento de su formación y su salida del partido. Retirado de la política, uno de los grandes opositores al Brexit fue fichado en 2018 por Facebook para tratar de suavizar e incluso mejorar la imagen de la compañía en Europa, muy dañada por su papel (pasivo) en las victorias de la salida de Reino Unido de la UE y el auge del nacional populismo. No en vano, dejar a un lado la política para dirigir la diplomacia de Facebook no le ha salido gratis a la multinacional que fundó Zuckerberg. Todo lo contrario. Según cálculos del portal especializado Financial Careers, los emolumentos de Clegg rondan los 650.000 dólares.