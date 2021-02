Facebook cede ante Camberra y desbloquea a Australia de su red Las plataformas tendrán que llegar a acuerdos con los medios para difundir noticias

Facebook ha decidido sacar la bandera blanca en su batalla contra Australia, potencia media de más de 25 millones de habitantes y 17 millones de usuarios de la plataforma al mes, por el pago de un canon a los editores australianos para la difusión de noticias En lo que se ha interpretado como una claudicación -con matices- de la red social más grande del mundo, Facebook finalmente anunció que «en los próximos días» levantará el bloqueo a las noticias australianas en su plataforma tras llegar a un acuerdo con Camberra sobre las enmiendas a la proposición de ley.

Tras las conversaciones con el Gobierno australiano, Facebook se mostraba satisfecho con los cambios introducidos en el borrador del Código de Negociación de Medios de Noticias y Plataformas Digitales. La multinacional estadounidense presidida por el controvertido Mark Zuckerberg se reserva el derecho de volver a imponer la prohibición de compartir noticias en su plataforma en Australia si no puede llegar a acuerdos aceptables con las empresas de medios de comunicación y Camberra le impone el canon. «El Gobierno nos ha aclarado que mantendremos la capacidad de decidir si las noticias aparecen en Facebook, lo que implica que no estaremos automáticamente obligados a realizar una negociación compulsiva», explicó el vicepresidente de Alianzas Globales con Medios de la compañía, Campbell Brown.

Lo más significativo de las enmiendas aprobadas ayer es que estas concederán un mayor margen de maniobra a las tecnológicas para negociar con los editores. El canon no se aplicará si la empresa puede mostrar una «contribución significativa» al sector. Además se añaden tanto avisos como arbitraje para evitar llegar a una prohibición estricta.

Campaña internacional

Tras la fumata blanca, uno de los principales grupos mediáticos del pais, Seven West Media, anunció que había firmado una carta por la que se comprometía a llegar a un acuerdo con Facebook en los próximos dos meses para proporcionar contenido informativo a la plataforma. La pasada semana, esta compañía cerró un trato con Google por valor de 30 millones de dólares. «Facebook se ha vuelto a hacer amigo de Australia, y las noticias australianas se restaurarán en la plataforma», celebró ante la prensa el tesorero nacional y voz cantante de las negociaciones, Josh Frydenberg, «El código mantiene su condición obligatoria», añadió el dirigente australiano, en compañía de el ministro de Comunicaciones, Paul Fletcher, que destacaron la importancia de que Facebook llegue a acuerdos «de buena fe» con los medios australianos.

La pasada semana, Google y Facebook se alzaron en armas contra las intenciones de la democracia australiana de aprobar un borrador que imponía el canon a las gigantes tecnólogicas. Aunque finalmente la primera, Alphabet Inc, decidió llegar a un acuerdo con News Corp, en propiedad del magnate australiano Rupert Murdoch, Mark Zuckerberg cumplió con su amenaza de bloquear el pasado 18 de febrero la difusión de noticias en represalia a la proposición de ley, aprobado por la Cámara de Representantes y que ha llegado esta semana al Senado.

Sin embargo, la red social midió mal los daños del órdago provocando una respuesta casi unánime de potencias como India, Reino Unido, Francia, y sobre todo Canadá, que denunció la acción de Facebook asegurando que seguirá adelante con una legislación similar a la australiana. Camberra buscó liderar una campaña internacional para presionar a Facebook. El bloqueo de Facebook terminó convirtiéndose en una suerte de advertencia a los gobiernos democráticos sobre el poder real de las gigantes tecnológicas.

«El hecho de que, como ha pasado en Australia, (las gigantes tecnológicas) estén dispuestas a tomar decisiones de la noche a la mañana con un gran impacto en la sociedad es un gran recordatorio de hasta qué punto estas plataformas forman parte de nuestras vidas. ¿Esto es deseable? No, no lo es», concluye Marietje Schaake, presidenta del think tank Cyber Peace Institute, con sede en Ginebra.