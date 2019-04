El exvicepresidente Biden anuncia su candidatura a la presidencia de Estados Unidos

El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden ha anunciado este jueves que se presentará a las primarias del partido demócrata para ser candidato a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2020.

«Los valores fundamentales de esta nación... nuestra posición en el mundo... nuestra democracia... todo lo que ha hecho América -América- está en juego. Es por eso que hoy anuncio mi candidatura para la Presidencia de Estados Unidos», ha escrito Biden en su cuenta de Twitter en inglés. El tuit del que fuera vicepresidente durante el mandato de Barack Obama (2009-2017) va acompañado de un vídeo titulado: «Joe Biden para presidente: América es una idea».

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020https://t.co/jzaQbyTEz3