El expolicía Chauvin se niega a testificar y deja su suerte en manos del jurado

El expolicía Derek Chauvin, acusado de varios cargos por homicidio en la muerte de George Floyd, optó este jueves por no subir al estrado durante su juicio. Era una decisión esperada, recomendada por su equipo de abogados y que Chauvin comunicó al juez del caso, Peter Hill, en una de las raras ocasiones en las que se ha podido escuchar su voz en el juicio.

La negativa de Chauvin a testificar supuso el final del periodo de prueba, con la excepción de que la fiscalía hizo que volviera a testificar Martin Tobin, un pulmonólogo que la acusación volvió a presentar para contraponer los argumentos utilizados durante esta semana por el principal testigo de la defensa, el médico forense David Fowler.

Fowler, que fue jefe forense del estado de Maryland, compareció en la víspera para defender la visión que intenta imponer la defensa de Chauvin: que Floyd murió por su estado médico y por el consumo de drogas. En su opinión, la víctima falleció por una «arritmia cardiaca repentina» debida a problemas con el corazón e ingesta de opiáceos, no por la asfixia a la que le sometió Chauvin con la rodilla contra el cuello durante casi diez minutos. Defendió que si él hubiera realizado la autopsia no hubiera determinado la muerte como homicidio -como ocurrió en el caso de Floyd- porque hubo demasiados factores concurrentes como para determinar la causa. También aseguró que la presencia de Floyd cerca del tubo de escape de un coche de policía pudo contribuir a su fallecimiento -aunque, a respuestas de la fiscalía, reconoció que no estaba seguro de si el vehículo estaba en marcha- por influir en sus niveles de oxígeno.

Tobin rebatió esa posibilidad y aseguró que el nivel de saturación de oxígeno en la sangre de Floyd era del 98%, por lo que el máximo de monóxido de carbono, en caso de que lo hubiera, sería del 2%, sin riesgo para su salud.

Con la comparecencia de los últimos testigos la defensa dio por terminada la fase de prueba, por lo que el futuro de Floyd estará en manos del jurado a partir de este lunes, cuando el juez dictaminó que tendrán lugar las exposiciones finales de las partas. En cuanto concluyan, los jurados quedarán «secuestrados», es decir, aislados en un hotel mientras celebran la deliberación. Hasta ahora, los jurados han podido volver a sus casas por la noche, con el compromiso de no leer las noticias ni buscar información sobre el caso.

A partir del lunes, no podrán salir del aislamiento hasta que no lleguen a un veredicto sobre Chauvin. Es imposible saber cuánto tardarán en determinarlo. Puede ser unas horas o varias semanas. La recomendación del juez a la hora de hacer sus maletas para la deliberación fue: «Planead que será mucho tiempo, confiad en que sea poco».