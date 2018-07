Detenida una mujer que intentó prenderse fuego cerca de la embajada de EEUU en Pekín

La Policía china ha detenido a La Policía china ha detenido a una mujer que se roció el cuerpo con gasolina para intentar prenderse fuego cerca de la Embajada de Estados Unidos en Pekín, según el diario estatal chino 'Global Times'.

Testigos aseguran además que ha tenido lugar una explosión cerca de la embajada de Estados Unidos en Pekín, China. Aún se desconoce la causa del suceso, pero varios testigos confirman que la detonación ha sido muy fuerte.

Los testigos han subido algunas imágenes a Twitter de humo rodeando el edificio. Otro paseante asegura que hay heridos. La explosión ocurrió alrededor de la una de la madrugada, hora local, en un área donde numerosos ciudadanos chinos acuden a pedir visas. Otras versiones aseguran que todo atiende a una mujer que se prendió fuego, en un intento de inmolarse a lo bonzo. No se habla de acción terrorista. Las embajadas de Estados Unidos han sido sometidas en el pasado a numerosos intentos de ataque terrorista, el má recordado el de agosto de 1998 de al-Qaeda en Tanzania.

💥Something just exploded at the US Embassy in Beijing, China just a few min ago. Smoke everywhere....@CNN@CNBC@CNBCnow@nytimespic.twitter.com/O8wf3L2Q0V