Expectación ante el anuncio que Pelosi hará esta noche sobre las investigaciones acerca de Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha anunciado este martes que hará un anuncio a las 23.00 horas de España, informa Reuters. La declaración de Pelosi se espera con gran interés, ya que llega en un momento particularmente tenso para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según se ha publicado esta semana, Trump, durante una conversación con su homólogo ucraniano, Volodimyr Zelenski, dijo algo inoportuno sobre el posible candidato demócrata a la presidencia de EE.UU., Joe Biden. Los demócratas, que son mayoría en la Cámara de Representantes del Capitolio, creen que el presidente prometió autorizar la transferencia de 250 millones de dólares en ayuda militar si Ucrania investigaba a los Biden. El objetivo era sacar a la luz un posible caso de corrupción para perjudicarle políticamente.

Haciéndose eco de la próxima comparecencia, el diario «The Washington Post» baraja la posibilidad de que Pelosi se disponga a anunciar que se va iniciar un proceso de «impeachment».

Por su parte, Biden ha afirmado hoy mismo que está a favor de abrir un proceso de «impeachment» -un juicio político, pensado para lograr una destitución- contra Trump, en caso de que el presidente no responda a las preguntas de los congresistas sobre Ucrania y acerca de otras cuestiones, según un portavoz, citado por Reuters.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter después de que Pelosi anunciara que va a comparecer este martes, Trump ha explicado que ha dado su autorización para que se publique la conversación íntegra que mantuvo con Zelenski.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine....