La exmujer y ministra de Hollande revela comentarios soeces de Valls a Macron

Juan Pedro Quiñonero

Ségolène Royal, ex ministra socialista, madre de los cuatro hijos de François Hollande, ex presidente de la República, ha hecho públicos unos enfrentamientos de una rara suciedad entre Manuel Valls, ex primer ministro, y Emmanuel Macron, su antiguo ministro de economía, antes de ser elegido presidente.

Macron, Valls y Royal fueron miembros del mismo gobierno de Hollande, entre 2014 y 2016, hasta que el actual presidente decidió dimitir para iniciar la victoriosa campaña electoral que terminó con la conquista del Elíseo, un año más tarde.

Royal cuenta que Emmanuel Macron se permitió algunas críticas veladas a la política económica de la pareja Hollande (presidente) y Valls (primer ministro), afirmando, en una entrevista, que «el crecimiento económico es muy modesto, a media asta».

Según la ex ministra socialista, la frase exacta, en francés, fue: «La croissance est en berne». Traducción: «Crecimiento a media asta». Cuando la pareja Hollande-Valls se hundía irremisiblemente en los sondeos, el entonces primer ministro (Valls) no dudó en «interpelar» a su ministro de economía (Macron), en estos términos: «Et ta queue, elle est en berne…». Frase de una penosa vulgaridad barriobajera, que tiene esta traducción: «¿Es que tu p… está a media asta?».

Ségolène Royal cuenta la anécdota en un libro titulado «Ce que je peux enfin vous dire» (Lo que al fin puedo contaros). La ex ministra no hace revelaciones espectaculares de fondo. Más allá de la palmaria vulgaridad, la anécdota sobre la pareja Valls-Macron tiene varias dimensiones políticas de cierto calado.

Según Royal, Macron no respondió públicamente a la zafia pregunta de su primer ministro, pero, por lo bajo, no dejó de reaccionar, afirmando, en voz baja: «Si quieres la guerra, la tendrás». Royal afirma haber oído ella misma esa respuesta.

Cuando Valls fue derrotado en las primarias socialistas del mes de enero del 2017, comenzó su ruptura con el Partido Socialista (PS), esperando, por último, que Macron le ofreciese un cargo de ministro. La brutalidad del lenguaje «íntimo» pone de manifiesto unas diferencias personales de cierto alcance de fondo.

En un terreno más personal, la anécdota revelada por Royal también ilumina una sensibilidad verbal poco conocida y temible de Manuel Valls, de un alcance político no menos sensible.