El exgobernador del Banco de Inglaterra critica la «incompetencia» del Gobierno británico con el Brexit

El exgobernador del Banco de Inglaterra Merving King ha lanzado una dura andanada contra los negociadores británicos del Brexit al denunciar la «incompetencia» de los preparativos para la salida de su país de la UE.

Este partidario de abadonar la Unión aseguró, en declaraciones a la BBC, que resulta «imposible de creer» que la sexta mayor economía del mundo tenga que estar hablando de hacer acopio de reservas de comida y medicinas, en alusión a las recomendaciones que ha realizado el Gobierno británico ante la posiblidad de que no se llegara a un acuerdo con Bruselas. A juicio de Lord King, esto ha dejado al ejecutivo de Theresa May sin una posición negociadora creíble.

Para el exgobernador del Banco de Inglaterra, «un gobierno que no puede actuar para evitar algunos de estos resultados catastróficos ilustra la completa falta de preparación».

«No nos dice nada sobre si la política de permanecer en la UE es buena o mala, nos dice todo de la incompetencia en la preparación para ello», asegura.

Según explicó King, los británicos no tienen una posición negociadora creíble porque no han puesto en marcha medidas con las que decir a sus colegas europeos: «Mira, nos gustaría un acuerdo de libre comercio, creemos que probablemente os gustaría uno a vosotros también, pero si no podemos estar de acuerdo, no os llevéis a engaño, nosotros hemos puesto medidas que nos permitirían salir sin uno».