Las evidencias indican que misiles iraníes derribaron el avión ucraniano por error

Los datos recabados por la Inteligencia estadounidense refuerzan cada vez más la hipótesis de que misiles iraníes lanzados por error fueron la causa de la catástrofe aérea del miércoles cerca de Teherán, en la que perecieron 176 personas, frente a la tesis del fallo técnico que sostienen las autoridades de la república islámica. Un vídeo obtenido por «The New York Times», en el que supuestamente se aprecia el impacto de un proyectil sobre el aparato, abundaba anoche en esa posibilidad.

En esa línea, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania (SNBO), concluyó ayer que la causa pudo ser «un misil Tor de fabricación rusa, un ataque terrorista, la colisión con un aparato volador no tripulado o una explosión del motor por razones técnicas». Así lo aseguró el secretario del SNBO, Alexéi Danílov. Según Danílov, los expertos que ayer llegaron a Teherán para investigar las causas «se proponen buscar posibles restos de un misil ruso Tor», de los que Rusia suministra a Irán. Las televisiones ucranianas muestran desde el miércoles fragmentos del fuselaje de la aeronave en la zona con aparentes desperfectos provocados por metralla.

