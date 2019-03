Evacúan un crucero a la deriva con 1.300 pasajeros frente a la costa de Noruega

La Policía noruega informó este sábado de que se ha ordenado la evacuación de los 1.300 pasajeros de un crucero que tenía problemas con sus motores cuando navegaba frente a la costa oeste de Noruega en medio de un fuerte vendaval, por lo que iba a la deriva en dirección a tierra.

«El crucero Viking Sky ha enviado una señal de socorro, problemas de propulsión en una situación de mal tiempo. Va rumbo a tierra. Hemos enviado varios helicópteros y barcos a la zona», informaron en un comunicado los servicios de rescate del condado de Møre y Romsdal.

Evacuation by helicopters (4 in total) starting just now. 930 passengers onboard. The rest is crew. 1300. Very bad weather pic.twitter.com/Bo2etnjf2x