La Europol presenta un álbum de cromos para dar a conocer a huidos más buscados

La oficina europea de Policía, Europol, puso hoy en marcha una campaña en redes sociales para dar a conocer al público general los rostros de los delincuentes huidos más buscados de Europa, a través de un álbum de cromos con sus caras que se podrá completar con actividades en las redes sociales.

La campaña imita a los álbumes infantiles en los que los niños coleccionan, por ejemplo, los cromos de jugadores de fútbol, pero emplea los rostros de los veinticinco criminales más buscados de Europa con el objetivo de familiarizar a los participantes en la campaña con sus caras.

«Si sabes cómo son sus caras, puede que los reconozcas y tu pista sea la última pieza del puzzle que necesita la policía para atraparles», explicó Europol en un comunicado.

Las cuentas en redes sociales de Europol y de varios cuerpos de policía nacionales publican desde hoy y hasta el sábado los códigos que los participantes tienen que escribir en la página para, poco a poco, revelar a los veinticinco «jugadores» de este álbum de cromos.

Europol insta a los participantes a compartir sus resultados en redes sociales para expandir aún más las caras de estos fugitivos, y todos los que completen el álbum entrarán en el sorteo de una serie de productos de la oficina policial europea, como un calendario de fotografías de perros policía o una taza de la organización.

Pese al tono humorístico de la campaña, Europol asegura que este tipo de iniciativas se han probado exitosas y se ha conseguido arrestar a diecisiete personas gracias a pistas facilitadas por civiles.

El pasado verano, Europol envió «postales» desde países de la UE a los delincuentes más buscados para animarles a que «vuelvan pronto» a casa, una campaña que, según el organismo, permitió tres detenciones.

