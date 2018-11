Los Veintisiete aprueban el acuerdo del Brexit

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha confirmado este domingo que los Veintisiete han dado su respaldo político al acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea y a la declaración con los términos de su relación futura una vez consumado el Brexit.

«Los Veintisiete han respaldado el acuerdo de retirada y la declaración política sobre las futuras relaciones entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido», escribió Tusk en su cuenta de Twitter.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.