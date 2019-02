Este es el vídeo que provocó la ira de Maduro durante la entrevista con Univision El periodista Jorge Ramos le mostró este vídeo de un grupo de venezolanos comiendo de la basura

Este martes están siendo deportados de Venezuela seis periodistas de Univision Noticias que realizaban una entrevista a Nicolás Maduro el lunes en el Palacio de Miraflores. La entrevista fue interrumpida por Maduro, que se incomodó con las preguntas, y dio la orden de decomisar los equipos y la grabación. Los periodistas estuvieron casi tres horas retenidos en el palacio.

Durante la entrevista, el periodista Jorge Ramos le mostró este vídeo de un grupo de venezolanos comiendo de la basura: «Tenemos hambre ojalá saquen a Maduro de esa mierda», dice uno de los jóvenes.

Cuando Jorge Ramos le mostró a @NicolasMaduro estás imágenes se acabó la entrevista y lo retuvieron por dos horas en Miraflores. Qué le pasó a Maduro? No sabía? Las imágenes desmontan su discurso de que no hay hambre? Es la primera vez que ve gente comiendo de la basura? pic.twitter.com/lWLceErIYA — Andrés Cañizalez (@infocracia) February 26, 2019

Otro de los hombres que saca comida del camión de la basura se identifica como Jesús y dice: «Tengo 36 años y hago esto por mis hijos, porque el sueldo no alcanza para nada. Primera vez en mi vida que como de la basura». «Presidente me disculpa pero usted como presidente no sirve, somos de la calle pero usted no sirve, quiero que se vaya del país», comentó.