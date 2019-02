Estados Unidos ignora a Maduro y envía ayuda humanitaria a Venezuela

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha anunciado este sábado la creación de una coalición internacional para enviar ayuda humanitaria y por la libertad de Venezuela. Además, ha informado de que se han dispuesto ya tres puntos para la entrada de ayuda humanitaria en el país.

«Hoy anunciamos una coalición mundial por la ayuda humanitaria y la libertad en Venezuela. Ya tenemos tres puntos de acopio para la ayuda: Cúcuta es el primero. Otro estará en Brasil y otro en una isla del Caribe», ha afirmado Guaidó durante un acto multitudinario de la oposición en Caracas.

«En los próximos días estaremos pidiendo respaldo a todo el pueblo de Venezuela para que nos acompañe a buscar la ayuda humanitaria», ha apuntado Guaidó.

John Bolton, el asesor de Seguridad de Donald Trump, anunció el viernes en Twitter que Estados Unidos tenía intención de comenzar el envío de ayuda a Venezuela después de que fuera solicitado por Guaidó.

Bolton concretó que se enviarían medicamentos, suministros quirúrgicos y suplementos nutricionales «para el pueblo de Venezuela. Es hora de que Maduro salga del camino», dijo Bolton en su Twitter.

Pursuant to the request of Interim President Juan Guaido, and in consultation with his officials the US will mobilize and transport humanitarian aid—medicine, surgical supplies, and nutritional supplements for the people of Venezuela. It’s time for Maduro to get out of the way. https://t.co/LXZsBf8vq6