Estados Unidos expulsa de su territorio al disidente de la oposición venezolana, Javier Bertucci

El Gobierno de Estados Unidos ha expulsado de su territorio a Javier Bertucci , el diputado venezolano disidente de la oposición que lidera Juan Guaidó. La deportación ocurrió este martes cuando llegó a Miami en un vuelo comercial y lo dejaron retenido varias horas en el aeropuerto, impidiéndole la entrada e invalidando su pasaporte. En conversación con ABC, el también excandidato presidencial ha rechazado la medida y ha dicho que se trata de presiones de la oposición radical de Guaidó, sin embargo, las autoridades estadounidenses alegaron que la decisión se debe a sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro y «decían que yo tengo casa y cuentas multimillonarias y yo no tengo nada de eso en Estados Unidos».

«No hay un motivo válido para impedirme la entrada a Estados Unidos, tampoco hay una razón para invalidar mi visa que tengo desde hace más de 21 años. Estoy convencido de que esta es la posición de personas que apoyan una estrategia fracasada (Juan Guaidó), que insiste en hacerle ver a Estados Unidos que hay una sola oposición (...) El problema de Estados Unidos es que cree que en Venezuela hay una sola oposición, y tienen que entender que hay otras voces» , ha comentado vía telefónica.

Bertucci, de 51 años, es un político y pastor evangélico que se midió con Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2018. Aseguró que desde mayo de 2019 no entraba a Estados Unidos y su visita obedecía -ha explicado- a una invitación de varias organizaciones para atender la emergencia humanitaria de Venezuela. «Yo les dije que no iba ni siquiera a hablar mal de la oposición (...) pero a cambio recibí una actitud ofensiva. Me vincularon con el Gobierno de Nicolás Maduro y me dijeron que ellos solo reconocían a una sola oposición, que es la de Juan Guaidó».

Bertucci también es un empresario venezolano, cuyo nombre salió a relucir cuando estuvo señalado en la investigación de Papeles de Panamá por supuestamente usar paraísos fiscales. El nombre del diputado estuvo entre los más de 370 venezolanos que utilizaron el bufete de abogados panameños Mossack Fonseca para ocultar activos y ganancias en paraísos fiscales alrededor del mundo. Tiempo después, sorprendió con su postulación a la candidatura para las elecciones presidenciales, y ahora conforma el grupo de 277 diputados elegidos el pasado 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias.