Un espía kurdo robó los calzoncillos de Al Bagdadi para verificar su identidad antes del ataque de EE.UU.

Rusos y estadounidenses habían dado varias veces por muerto a Abu Bakr Al Bagdadi, pero esta vez no se podía fallar. Había que cerciorarse de que efectivamente se trataba del líder de Daesh antes de lanzar el ataque que acabar con él. ¿Cómo verificar su identidad? Un calzoncillo con sus restos de ADN fue la prueba definitiva.

Al menos así lo aseguran las Fuerzas Demócraticas de Siria (FDS), integradas por kurdos que vienen combatiendo al autodenominado Estados Islámico (EI), según los cuales uno de sus espías logró infiltrarse en el círculo más íntimo de Al Bagdadi y se las ingenió para hacerse con su ropa interior. Gracias a eso, según esta versión, se pondría en marcha la operación «Kayla Mueller» en la que moriría el terrorista más buscado del mundo.

Un destacado miembro de las FDS, Polat Can, ha contado a través de Twitter cómo dieron con él y lograron probar su identidad. «A través de nuestras propias fuentes, pudimos confirmar que Al Bagdadi se había trasladado desde la zona de Al Dashisha en Deir al Zor a Idlib -explica-. Desde el 15 de mayo, hemos estado trabajando conjuntamente con la CIA para rastrear la pista de Al Bagdadi y seguirlo de cerca».

«Una de nuestras fuentes -continúa relatando- fue capaz de llegar hasta la casa donde Al Bagdadi se escondía. Al Bagdadi cambiaba de lugar de residencia muy a menudo. Se iba a trasladar a un nuevo lugar en Jerablus».

