Las espectaculares imágenes que tomó un fotógrafo escondido en medio de un tiroteo: «Sentí el deber periodístico de hacer eso»

Se suele decir que un periodista lo es las 24 horas del día. En muchos casos es algo verídico, pues la curiosidad que habita en el interior de un comunicador le suele llevar a no desconectar casi nunca, especialmente en una sociedad que vive pegada a la información con las nuevas tecnologías. Pero el caso que nos atañe, el de Tom Fox, es extraordinario.

El fotógrafo del «Dallas Morning News» se dirigía a la presentación del nuevo alcalde de la ciudad cuando se detuvo unos instantes en el Palacio de Justicia Federal para tomar unas fotos a un acusado por un caso de fraude. Sin embargo, todo se tornó en una pesadilla cuando irrumpió un pistolero disfrazado con un pasamontañas, un equipo táctico y un rifle de asalto que comenzó a abrir fuego, según informa «The Washington Post».

Tom Fox se encontraba muy cerca del tirador, esperando en frente del edificio cuando el hombre armado, identificado como el ex soldado de infantería Brian Isaack Clyde, lanzó una ráfaga de disparos. En lugar de correr, el primer instinto de Fox fue sacar su objetivo y ponerse a tomar fotos. Los resultados son espectaculares. Ofrecen una visión del tirador a escasos metros, una perspectiva de alguien que esta en extremo peligro. En la imagen se puede apreciar al pistolero tapado con un pasamontañas, unas gafas, un chaleco antibalas, unos guantes, un potente rifle y varios cargadores atados en su cintura.

También tomó imágenes de un guardia de seguridad y un trabajador que huían cuando el hombre armado lanzó una ráfaga de disparos. Luego saltó detrás de una columna cerca de la entrada del edificio, tratando de hacerse «lo más pequeño posible», según contó al «Dallas Morning News».

«Me quedé ahí parado y recé para que no me pasara nada», relató Fox. «Porque si pasaba junto a mí y me hubiera visto, me iba a disparar. Él ya había sacado el arma».

.@TomFoxPhoto showed such bravery under incredible conditions. He was mere feet from the gunman in Dallas today and then headed out to take more photos and video. Thank God he was not hurt or killed.

