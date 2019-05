A la vez, Esparta y Atenas

Pedro Rodríguez Actualizado: 14/05/2019 01:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

He localizado «La guerra del Peloponeso» de Tucídides, al que se le atribuye por su rigor y pesimismo la paternidad tanto de la historiografía científica como de la escuela del realismo político. Tengo la edición en inglés publicada por la Universidad de Chicago y entre las páginas he encontrado el recibo de su compra en una librería de Washington que ya pasó a mejor vida. Me costó 14,95 dólares y tengo diez días para devolverlo. Aunque con fecha del 18 de enero de 1992, creo que voy un poco tarde.

Con excesivo morbo estratégico, la obra de un griego que murió hace 2.500 años se está releyendo por la llamada trampa de Tucídides y los paralelismos que Atenas