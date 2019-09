España no participará en el reparto de inmigrantes que los barcos de ONG rescaten en el Mediterráneo Fuentes oficiales corrigen las informaciones erróneas en este sentido trasladadas por medios italianos

España no participará en el reparto de inmigrantes rescatados en el Mediterráneo por barcos humanitarios o militares que será objeto de un nuevo acuerdo de ámbito europeo, tal y como por error han informado estos días medios italianos. Fuentes oficiales confirmaron a ABC que España no ha adquirido ningún compromiso en ese sentido y no lo hará, «lo que no quiere decir que nuestro país no asuma sus responsabilidades en materia de auxilio de inmigrantes en el mar ni sea solidario a la hora de garantizar su atención con arreglo a la ley, ya que en ambos casos somos los que más cumplimos », subrayan desde el gobierno en funciones de Pedro Sánchez, también a efectos de las instancias europeas.

Las mismas fuentes explican que si este verano se accedió a recibir a una quincena de los pasajeros del Open Arms fue porque la nave «es de bandera española», pero recuerdan que no se hizo una oferta similar en el caso del «Ocean Viking», de pabellón noruego, que a finales de agosto desembarcó a más de 350 personas en Malta. A día de hoy, siete buques con misiones similares se encuentran navegando por el Mediterráneo, cuatro de ellos de bandera alemana.

Según datos del Ministerio del Interior, en lo que va de año, España ha registrado la entrada irregular por vía marítima de 16.500 personas a fecha del 15 de septiembre, la mayoría de ellas rescatadas por medios de Salvamento Marítimo dependientes del Ministerio de Fomento. La cifra representa prácticamente la mitad de los socorridos en 2018 por las mismas fechas, algo que obedece, entre otros factores , a la cada vez mayor implicación de Marruecos en el rescate de pateras en sus aguas anteriores al Estrecho y el Mar de Alborán.