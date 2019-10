NIGERIA Así es la escuela coránica donde fueron torturados y violados 500 jóvenes La policía ha mostrado la casa donde permanecían encadenados, un lugar que han calificado de esclavitud humana

Seguir Alba Amorós @albaamoros Corresponsal en Johannesburgo Actualizado: 01/10/2019 18:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Liberan en Nigeria a cientos de jóvenes torturados y violados en una escuela coránica

Encadenados a llantas de ruedas -algunos de ellos se pasaron años maniatados-, con profundas cicatrices debido a las torturas diarias, en resumidas cuentas «deshumanizados». Así encontró la policía el pasado jueves a más de 500 jóvenes, la mayoría de los cuales eran menores y varones, en una supuesta escuela coránica ilegal en el estado de Kaduna, Nigeria.

Patio interior de la Escuela Coránica - Reuters

«Centro Imam Ahmad Bun Hambal para estudios islámicos» reza el cartel de la imponente entrada. Las paredes rosas del edificio de dos plantas, los altos muros y los alambres recuerdan a una prisión. También la docena de habitaciones, oscuras y sin apenas ventilación. Colchones, ropa, libros, cadenas y grilletes han sido abandonados en el lugar tras la redada en la que siete personas fueron detenidas. Una auténtica casa del horror que tiene poco o nada de escuela y/o de centro de rehabilitación y donde se cometieron las peores atrocidades: violaciones, torturas. La policía dijo que se trataba de un lugar de esclavitud humana. Un superviviente dijo que mientras estuvo retenido allí estuvo «viviendo en el fuego del infierno» y que les despertaban a golpes de bastón. La tortura como correctivo, incluso cuando no hacía nada malo.

Se pueden ver los alambres de espino que usaban para evitar que escapasen los niños - Reuters

A pesar de existir muchos centros correctivos ilegales en determinadas partes del país, lo cierto es que el de Kaduna operaba algo diferente. Sus estudiantes no eran obligados a mendigar en las calles, una práctica muy habitual en estas «escuelas» ni obligados a realizar trabajos forzados. Su hermetismo si mosqueaba a algunos vecinos y padres, que no podían acceder al edificio en sus escasísimas visitas. Algunos de los liberados no habían pisado la calle en años.

Niño, de seis años, librado, en el que se pueden apreciar las cicatrices de su espalda - Reuters

La liberación de la escuela se produjo a finales de septiembre ante las quejas reiteradas de los vecinos del barrio de Rigasa, en la ciudad norteña de Kaduna. «Recibimos información de que algo sucedía en este centro. Al llegar aquí descubrimos que no se trata de un centro de rehabilitación ni de una escuela islámica», confirmó a la prensa tras el rescate el jefe de Policía de Kaduna, Ali Janga, en declaraciones recogidas por la prensa local.

La policía local descubrió entonces a centenares de jóvenes que vivían «en condiciones inhumanas y degradantes con el pretexto de enseñarles el Corán y enderezarlos», según afirmó el portavoz de la policía de Kaduna, Yakubu Sabo, y recoge Afp. Se encontró una «cámara de tortura», donde los estudiantes eran colgados de cadenas y golpeados cuando sus profesores consideraban que habían cometido una falta y eran torturados mientras eran obligados a recitar el Corán.

Una de las cadenas utilizadas con los menores - Reuters

En el momento de la redada un centenar de jóvenes estaban encadenados, algunos de los cuales apenas tenían nueve años. Las estremecedoras imágenes compartidas por la policía muestran grilletes alrededor de los tobillos y las muñecas de las víctimas, algunos de los cuales tenían graves heridas y cicatrices por todo el cuerpo. Los líderes de la Iglesia «mantuvieron cautivos a las personas sin hogar y los obligaron a mendigar», recogen las autoridades. Además, algunas de las víctimas denunciaron tras ser liberadas haber sido violadas por sus maestros.