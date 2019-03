Erdogan proyecta imágenes de la matanza de Nueva Zelanda en su campaña: «Ha atacado a Turquía»

Cuando llega un proceso electoral, los políticos sacan todas sus herramientas propagandísticas, en ocasiones, pese lo que pese. Esto es lo que ha hecho el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante un acto de campaña de cara a los comicios locales del 31 de marzo en este país.

Durante un mitin, el dirigente turco ha proyectado algunas de las imágenes tomadas por el autor de la matanza en la localidad neozelandesa de Christchurch, el australiano Brenton Tarrant, en un supuesto intento por impulsar a las bases más conservadoras a salir a la calle a votar a finales de este mes.

«Todos los líderes mundiales, todas las organizaciones, empezando por Naciones Unidas, consideran que es un ataque contra el islam y contra los musulmanes. Pero no le ponen nombre. No dicen: 'Es un terrorista cristiano'», criticó el mandatario. «Si fuera musulmán, sí que dirían 'terrorismo islámico'. Miren, eso es muy importante. Le digo a Occidente: ¿Por qué no lo decís?», preguntó el jefe de Estado turco, antes de dar paso al vídeo.

Here is footage of Erdogan showing the #Christchurch video at a campaign rally yesterday. This was broadcast into every home in Turkey.



A day later, we now have Dutch police searching for a man of Turkish origin in relation to a shooting.



Coincidence?pic.twitter.com/7NirJj0WQM