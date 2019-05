«TopView Europa» «El Erasmus es una oportunidad para conocer culturas y lenguas» Con motivo de las elecciones europeas, «TopView Europa» reunió a jóvenes votantes cuyas mayores preocupaciones son la inmigración y el cambio climático

Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea (UE) es el de lograr que sus ciudadanos más jóvenes se animen a abrazar su proyecto. Con la intención de alentar esa actitud, Bruselas impulsó el pasado 1 de junio «Esta vez voto», una campaña dedicada a movilizar a ese grupo de votantes y enfocada a organizar distintos actos y charlas para explicar la pertinencia de implicarse en la construcción comunitaria, a menudo relegada por los barros de la política nacional. Los números demuestran ese hecho, evidenciando que la inquietud de las instituciones resulta bastante lógica: en las elecciones europeas de 2014, solo el 27% de los españoles de entre 18 y 24 años se animó a introducir su papeleta en la urna.

Para dar voz a los jóvenes llamados a votar en los comicios que se celebran del jueves al domingo de esta semana, y para comprender cómo se relacionan con el proyecto europeo y la repercusión que Bruselas ha tenido en sus vidas, ABC acogió el nuevo acto del ciclo «TopView Europa», dedicado a debatir sobre el futuro y los retos que encara la UE. Moderado por Giuseppe Tringali, vicepresidente del Consejo Asesor Internacional del IE Business School, el encuentro contó la presencia de cuatro estudiantes de esa misma escuela: Timothé Rigaudeau, un joven francés nacido en Italia y educado en España que cursa el doble grado de Administración de Empresas y Relaciones Internacionales; Sofia Ribeiro, portuguesa que ha vivido en ocho países europeos y estudiante de un máster de administración de negocios; Aída Fernández, española que creció en Guatemala y que hoy estudia un grado de Derecho, y Eduardo Brandi, brasileño que creció en Italia y también alumno, durante este año, de la IE.

«Me beneficié del proyecto europeo cuando estudié mi primer grado en Medicina, porque hice dos Erasmus. Es una oportunidad que te permite conocer otras culturas y lenguas», comenzó Ribeiro, mencionando en esa primera intervención la que quizá sea la oportunidad más atractiva, el Erasmus, que la UE ha brindado a sus jóvenes ciudadanos. Como se detalla en la página web de la Comisión, tres son los programas de becas de ese ámbito: el Erasmus+, que puede durar de tres a doce meses y costea la matrícula de la universidad donde se van a realizar los estudios; el Erasmus para jóvenes emprendedores, que ayuda a poner en marcha «startups», y el ErasmusPRO, que permite realizar práticas profesionales en otros Estados miembro. Subrayando las virtudes de esa propuesta, añadió Brandi: «Acompañé el proyecto de la UE desde que empezó, y vi cómo crecía y nos ofrecía a los jóvenes la posibilidad de conectarnos con estudiantes de otros países».

Momento clave

En las intervenciones de todos los jóvenes se pudo apreciar la conciencia de desafío, de momento clave para una UE que ha atravesado un grave crisis de identidad tras el auge de partidos euroescépticos, y que incluso ha contemplado cómo los nubarrones del Brexit tapaban un futuro que se creía brillante y se aguardaba con un optimismo que la crisis económica de 2008 convirtió en rechazo y temor. «Solo hace tres años que vivo en la UE, y desde que estoy aquí he podido apreciar el proyecto europeo, con la facilidad para moverse, por ejemplo», indicó Fernández. «Actualmente -añadió-, la UE se enfrenta a varios problemas. La responsabilidad que tenemos en estas elecciones es mayor, porque con ellas se va a determinar el futuro de los próximos cinco años y se va a establecer hacia dónde va Bruselas».

Como hizo ver Tringali, otro de los asuntos espinosos que daña la estabilidad de la UE es el auge de movimientos que acaparan y explotan el descontento con la globalización, una realidad que se impone y en la que solo una UE fuerte puede tener la voz suficiente para hacerse escuchar frente a Estados Unidos o China. «La globalización -explicó Brandi- es una consecuencia del proceso de desarrollo global que estamos viviendo. Siempre se dice que antes estábamos mejor que ahora, pero es un hecho que el nivel educativo ha mejorado en todo el mundo, que la esperanza de vida es más alta que la de nuestros abuelos, y que la economía, en general, está creciendo. Estamos mejorando como humanidad». Ribeiro, por su parte, recordó que permite «el progreso científico y el intercambio de culturas», aunque también tenga un lado negativo.

Ciudadanos europeos

«¿No os sentís más ciudadanos del mundo?», preguntó Tringali a los estudiantes, deslizando la idea de que el sentimiento transnacional es la argamasa que pone en pie un proyecto como la UE. «Creo que los jóvenes se sienten más personas, antes que ciudadanos de un país u otro», señaló Rigaudeau. «Soy un poco francés, porque es lo que pone en mi pasaporte, pero no tengo mucho de eso, más allá de hablar el idioma. Mis padres nunca me inculcaron que sentirme francés fuera importante». En ese sentido, apuntó Ribeiro: «Lo que importa es la cultura y cómo nos sentimos. Eso no lo pone en nuestro pasaporte, sino que depende de las experiencias y de las personas con las que vivimos». «Los que estamos aquí sentados -recalcó, por su parte, Fernández- hablamos varios idiomas y hemos vivido en distintos países. Es casi imposible sentirse unido a uno solo». Brandi rescató, para exponer sus ideas, los términos mencionados por sus compañeros que consideró fundamentales: «Las palabras que me han quedado en la cabeza son pasaporte, que hoy en día es más una cuestión formal, y cultura. Yo me siento afortunado de haber nacido en Brasil y crecido en Italia». Una vivencia que no le impide valorar la importancia del proyecto europeo, sino todo lo contrario.

Un gran reto

Tras el debate sobre la globalización y el sentimiento de pertenencia de los jóvenes asistentes, fue interesante escuchar sus reflexiones sobre un tema que acapara la atención de la UE por su complejidad y urgencia: la crisis de los refugiados, que tanto ha marcado el tablero político en los últimos años. En Italia, la Liga Norte que lidera el ministro del Interior, Matteo Salvini, ha exhibido un discurso agresivo contra la llegada de personas a las costas del país a través del Mediterráneo. Hoy en día, y aunque algo debilitado por algunos casos de corrupción, esa formación es la que presume de mejor músculo, con alrededor de un 30% de intención de voto. Tringali introdujo la cuestión, dando pie a que los invitados expusieran sus puntos de vista. Todos, durante sus intervenciones, subrayaron la importancia de no generalizar, de no hacer amalgamas y en encontrar soluciones a este desafío.

«Es muy importante diferenciar entre inmigrantes y refugiados. Hay que preguntarse si acoger personas es un favor o un derecho que tiene el ser humano», explicó Rigaudeau. «Es un punto que está separando a la UE -añadió Brandi-. Lo dividiría en dos: en el problema de las fronteras y en otro vinculado a la repartición de refugiados e inmigrantes. Hay que ayudar a los países a los que llegan primero esas personas». Ribeira apuntó: «Es esencial que las personas tengan acceso a buena información. Los refugiados no traen enfermedades contagiosas ni se quedan con nuestros trabajos. En Alemania, los refugiados contribuyen al desarrollo económico del país y están bien integrados. Las personas deben informarse. Creo que el proyecto europeo, con su movilidad, ayuda a que los jóvenes vean la inmigración con otra perspectiva. En una ocasión, nosotros también fuimos inmigrantes, así que nos resulta más fácil entenderlo». Por su parte, Fernández destacó que la crisis de los refugiados preocupe a los europeos más que la económica. Sin duda, la respuesta a esta cuestión, como a tantas otras, se conocerá este domingo, con el resultado de las elecciones.