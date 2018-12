May se enfrenta esta tarde en el Parlamento a una moción de confianza El presidente del Comité 1922, Graham Brady, ha recibido las 48 misivas necesarias de los diputados para convocar la votación

Iván Alonso

Theresa May finalmente se tendrá que enfrentar a la temida moción de confianza, impulsada por los propios «tories» tras haberse llegado a la cifra de 48 diputados conservadores. Los últimos acontecimientos, como el retraso de la votación del Brexit en el Parlamento británico, han sido la gota que ha colmado el vaso. Lo anunciaba esta mañana el presidente del Comité 1922 Graham Brady, el que tiene que recibir las cartas necesarias para forzar esta moción que se votará esta misma tarde, entre las y 7 y las 9 de la tarde y cuyos resultados se conocerán esta misma noche aún sin fecha concreta.

El Brexit ha dinamitado a los «tories» y la única manera de hacer caer a May es mediante este sistema implantado en 1998 por el que entonces era líder de la oposición y cabecilla de los conservadores en la Cámara de los Comunes William Hague. Pero, ¿en qué consiste esta moción de censura interna?

Será una votación en una sala del Parlamento británico entre los 315 diputados conservadores y, para sobrevivir a esa moción, May necesita una mayoría simple, recibir el apoyo de 158 de ellos.

Hay dos escenarios posibles a raíz de esta votación: si May gana, su liderazgo no podría ser cuestionado mediante este proceso en al menos doce meses, pero, si pierde, estaría obligada a dimitir como líder del partido y como primera ministra británica y no podría postularse de nuevo a las primarias conservadoras.

Si finalmente May no superase la moción y hubiese un candidato de forma unánime, este reemplazaría a la «premier» tanto en su papel de líder de los «tories» como en el de jefe de Gobierno.

Si, en cambio, varios candidatos se postulasen al cargo, se producirían varias votaciones hasta que quedasen solo dos de ellos. El ganador saldría de una votación más amplia, en la que participan todos los miembros del Partido con al menos tres meses de militancia.

Lo que aún no parece claro serían los hipotéticos candidatos a suceder a Theresa May. Los más posicionados, al menos entre el ala más euroescéptica serían el exministro de Exteriores Boris Johnson o el exministro para el brexit David Davis, quien ya perdió unas primarias ante David Cameron en 2005. Del ala más europeísta podría presentarse el actual ministro de Economía Philip Hammond. Aunque los que podrían tener más apoyo serían dos que no se han mojado especialmente con el proceso de salida de Reino Unido de la UE como son el ministro del Interior Sajid Javid o el que ostentan ahora la cartera de exteriores Jeremy Hunt.