La lujosa vida en Zúrich del fugitivo que arrebató casi un millón de euros a su amante

Un británico sospechoso de haber seducido a una mujer para robarle cerca de un millón de euros ha sido arrestado en Suiza, ha anunciado este martes la Agencia Nacional Criminal (NCA, por sus siglas en inglés) de Reino Unido en un comunicado.

One of Britains #MostWanted fraudsters Mark Acklom has been captured in Switzerland.



Acklom was tracked to a luxury apartment in #Zurich following an intelligence-led operation involving officers from the NCA, @ASPolice, @fedpolCH, & @KapoZuerich



Story: https://t.co/n7L2K1fwWlpic.twitter.com/VXQcHfBBDm