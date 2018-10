Empresarios y sindicatos piden a Salvini que negocie con Bruselas El presidente Mattarella invita a los partidos a respetar el equilibrio del presupuesto

Ángel Gómez Fuentes

Seguir Corresponsal en Roma Actualizado: 25/10/2018 03:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la República, Sergio Mattarella, en medio de la tormenta con la UE sobre los presupuestos, intervino ayer para invitar a los partidos a respetar el principio fundamental del equilibrio en los números, haciendo una llamada especial a no aumentar la deuda pública: «Es necesario evitar que el desorden de la finanza pública produzca duros contragolpes sobre todo a los sectores más débiles, a las familias que ahorran pensando en sus hijos y a las empresas que crean trabajo».

La situación provocada por el gobierno populista ha alarmado a empresarios, sindicatos y economistas que pidieron ayer al Gobierno italiano que rectificara su borrador de presupuestos para 2019 y saliera del aislamiento en el que se encuentra, después de que la Comisión Europea (CE) le pidiera el martes un nuevo plan. «No podemos permitirnos tres semanas de incertidumbre más. No solo nos preocupan los mercados sino también que haya un riesgo de contagio en la economía real», advirtió la presidenta nacional de la asociación de empresarios italiana Confesercenti, Patrizia De Luise.

De Luise consideró que el Gobierno debe «recuperar la confianza con una respuesta clara y convincente a la Comisión» y con un nuevo documento presupuestario para 2019 que no incumpla las normas comunitarias. «Es el momento de disipar las incertidumbres. Italia debe defender su posición en la Unión Europea (UE) pero lo debe hacer en un clima de colaboración con la CE», informa Efe.

En cuanto a la parte sindical, la secretaria general del sindicato CGIL, Susanna Camusso, subrayó que es necesario que el Gobierno italiano se deje de «pruebas musculares» y que favorezca «un diálogo que le permita construir alianzas en la UE». En la misma línea se mostró la secretaria confederal de este sindicato, Gianna Fracassi, que advirtió de que «Italia se encuentra ahora en una posición difícil con las instituciones europeas» y debe fomentar «un diálogo positivo y que genere alianzas». Para el secretario general del sindicato UIL, Carmelo Barbagallo, es cierto que «las reglas europeas» en materia fiscal «se deben cambiar», pero estimó que debe hacerse con diálogo y no con enfrentamientos.

Tormenta financiera

Italia corre el riesgo de una tormenta financiera y el ministro de Economía, Giovanni Tria, dio ayer la voz de alarma, después de que la prima de riesgo cerrara ayer a 322 puntos -también repuntó la española hasta 135,80-. «No podemos aguantar mucho con una prima de riesgo a estos niveles; se plantea un problema para el sistema bancario, para la parte más débil», dijo el ministro de Economía en la RAI.

Saltan las alarmas, pero el Gobierno populista italiano mantiene su abierto desafío a la Comisión Europea y contraataca tras la decisión de Bruselas de rechazar los presupuestos del Estado para el 2019 por su excesivo déficit: 2,4 %. La Comisión da tres semanas para rectificar, pero el vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Matteo Salvini, líder de la Liga, da por cerrada la partida: «Hay un ataque a la economía italiana. Pero no cambiamos. Estamos protegiendo a los italianos. Bruselas puede mandar 12 cartas, pero los presupuestos no cambian», manifestó Salvini, que no dudó en contestar a las palabras de Mattarella: «Al jefe del Estado, que pide más atención a los débiles, le digo que con nuestra maniobra económica se aumentan las pensiones de los discapacitados y se permite a muchos el jubilarse. Los italianos me han pedido más trabajo, menos impuestos y menos burocracia. Hay 5 millones de pobres, no lo acepto; no cancelaré la pobreza, pero quiero meter más dinero en el bolsillo de los italianos».