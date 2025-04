El embajador de Taiwán en España: «La resistencia ucraniana inspira a nuestro pueblo»

Tras la invasión rusa de Ucrania, ¿teme que China haga algo similar con Taiwán?

El riesgo de confrontación militar en el Estrecho de Taiwán existe. Para nosotros, Taiwán no es como Ucrania, pero nuestra preocupación es que China sí sea como Rusia , o peor aún. ... Es decir, una potencia hegemónica capaz de socavar la paz y la estabilidad no solo en la región, sino en todo el mundo. Por nuestra realidad geopolítica, los taiwaneses tenemos en común con los ucranianos un vecino grande, hegemónico y hostil que nos amenaza y que no está dispuesto a renunciar al uso de la fuerza, como demuestra con las continuas incursiones de aviones militares chinos en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. La realidad nos da una cruda lección de que algo similar a lo que ha sucedido en Ucrania podría también suceder en Taiwán. Pero la resistencia que está demostrando el pueblo ucraniano tras la invasión de Rusia inspira al pueblo taiwanés y refuerza nuestro compromiso de seguir defendiendo nuestra libertad y democracia.

¿Cuántos aviones chinos suelen penetrar en el espacio aéreo de Taiwán en un año? Alrededor del millar . En un solo día, el 5 de octubre de 2021, hubo una incursión de 56 aviones. Fue el récord. ¿Cree que la respuesta de Occidente en Ucrania disuadirá a China? Somos conscientes de que si Occidente no enseña los dientes ante lo que está ocurriendo en Ucrania, se estará sembrando un precedente para que otras potencias autoritarias, como es el caso de China, hagan lo que les venga en gana . Tal y como le ha sucedido a Ucrania, nosotros sufrimos la continua amenaza de China , y por eso hacemos un llamamiento a los países democráticos para que permanezcamos unidos ante cualquier invasión autoritaria. Si el régimen chino viera síntomas de que la unidad entre los países democráticos no es del todo sólida, podría verse tentado a aprovechar la situación que se vive en Ucrania para desestabilizar el Estrecho de Taiwán. Estos son momentos decisivos en los que las alianzas democráticas debemos unirnos fuertemente. ¿Cómo sería una defensa de Taiwán ante un posible ataque chino? El Ejército taiwanés está trabajando para mejorar sus capacidades de combate defensivo y las capacidades de combate asimétricas (con misiles anticarro Javelin o antiaéreos Stinger) para responder a las provocaciones militares de China. Nuestra determinación es la de superar los desafíos y estamos decididos a luchar por la supervivencia y la prosperidad de la República de China (Taiwán), así como por la seguridad y el bienestar de todos los taiwaneses. Sabemos que las medidas militares nunca han sido la opción para resolver las discrepancias. Esta es una regla de oro válida para todo el mundo. Nosotros no buscamos el conflicto, pero haremos todo lo posible para defendernos. ¿Cómo valora el papel de China en la guerra de Ucrania? Es de neutralidad sesgada o ambigüedad calculada . Es difícil confiar en un régimen totalitario como el chino y saber cuáles son sus verdaderas intenciones. Conocemos que hasta la fecha ha evitado condenar la guerra. El Gobierno de los Estados Unidos ya ha mostrado su preocupación por que China pueda prestar ayuda militar directa a Rusia, un escenario que sería muy preocupante para todo el mundo. Es imprescindible que Pekín ponga claramente las cartas sobre la mesa para saber de qué lado está, que condene la invasión a Ucrania. En su discurso de fin de año Xi Jinping defendió «la completa reunificación de la patria»... ¡Como para no temer a China! Al final, la historia ha de inclinarse hacia que la democracia prevalezca sobre la autocracia . No nos cabe ninguna duda de que si China ataca a Taiwán, todos -incluida China- pagaremos un precio muy alto. Porque en las guerras no existen ganadores, solo perdedores. ¿Qué lecciones ha extraído Taiwán de todo lo acaecido en Hong Kong? Parece que la fórmula «un país dos sistemas» fue una ilusión. Tras lo sucedido en Hong Kong estos últimos años , ha quedado bien claro ante los ojos del mundo que la fórmula «un país, dos sistemas» ha resultado ser un absoluto fracaso. Los recortes a la democracia y los ataques a la libertad de prensa con el cierre de medios de comunicación y detención de periodistas son la prueba más evidente del retroceso de las libertades en Hong Kong , algo que el pueblo de Taiwán nunca aceptará. China se empeña además en hacer creer al mundo que así es como funciona su «modelo de democracia». El periódico ABC sabe bien cómo el régimen chino pretende dar lecciones de democracia e incluso de periodismo, como hizo en octubre de 2021 al señalar a su corresponsal en Pekín por escribir sobre el perfil del presidente Xi Jingping, y bloquear el acceso a su página web. Es evidente que tras Hong Kong, el próximo objetivo de la expansión hegemónica de China va a ser Taiwán. ¿Qué demanda al Gobierno español? Los países europeos, entre ellos España, deberían establecer mayores lazos de cooperación para compartir las informaciones con Taiwán a fin de detener la posible invasión de China a Taiwán. Compartimos la opinión de que los países democráticos deberían esforzarse más en sus relaciones con Taiwán. La presión de China tiene también su reflejo en la ausencia de Taiwán de organismos internacionales, como la Asamblea Mundial de la Salud (AMS). ¿Ha cambiado en algo la situación de Taiwán? Instamos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a que se adhiera a los principios de profesionalidad y neutralidad, rechace las interferencias políticas inapropiadas e invite a Taiwán a participar en su Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra del 22 al 28 de mayo, en calidad de observador. Seguir excluyendo a Taiwán por la presión de China compromete seriamente la seguridad sanitaria mundial . 