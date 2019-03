El «embajador» de Guaidó en España trata de bloquear en los tribunales los activos del régimen de Maduro Ante la posible acogida a chavistas desertores, Antonio Ecarri advierte de que no puede haber «impunidad» para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad

Manuel Trillo @manueltrillo Madrid Actualizado: 13/03/2019 14:44h

El representante de Juan Guaidó en España, Antonio Ecarri (Valencia, Venezuela, 1947), está «en contacto» con el procurador general nombrado por el presidente interino venezolano para que le otorgue la representación ante los tribunales y así emprender las acciones judiciales oportunas que permitan bloquear los activos que el régimen de Nicolás Maduro tiene depositados en el sistema financiero español.

Así lo aseguró este miércoles Ecarri en un encuentro en Madrid con un grupo de periodistas para abordar diferentes aspectos de la situación en su país y la labor que está llevando a cabo desde su reciente nombramiento.

Según explicó, todavía no ha sido recibido por el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aunque esta semana tiene previsto un encuentro con un alto cargo del Ministerio todavía por concretar (ya se reunió con el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia). Las autoridades españoles lo han reconocido como representante de Guaidó en el país, pero no como embajador. Mientras, la legación diplomática venezolana enn Madrid sigue ocupada por el diplomático nombrado en su día por Nicolás Maduro, Mario Isea.

Mientras recibe la autorización del procurador general, José Ignacio Hernández, el representante de Guaidó en España está realizando reuniones con despachos de abogados para estudiar la fórmula concreta de esas acciones legales para congelar los activos.

Ecarri indicó que se desconoce actualmente a qué cantidad ascienden los activos que tiene en España del régimen ilegítimo. «Vamos a comenzar a investigarlo», señaló.

Recordó, asimismo, que, a pesar de que lo habitual es que los embajadores en España lo sean también de Andorra, Guaidó nombró una «embajadora» específica en el Principado, Carmen Albindingue, precisamente con el objetivo de indagar en las cuentas que tiene allí el régimen.

Por otra parte, el representante de Guaidó apuntó que los créditos concedidos por Rusia y China que no hayan pasado por la Asamblea Nacional «no van a ser reconocidos» por esta institución, que encarna el poder legislativo legítimo.

En cuanto a las conversaciones entre las autoridades estadounidenses y españolas sobre la posibilidad de que España acogiera a funcionarios chavistas que decidieran desertar, el «embajador» de Guaidó indicó que se trata de un signo del «desmoronamiento del régimen», pero advirtió también de que no puede haber «impunidad» para aquellos que estén «incursos en delitos de lesa humanidad», que «deben ser procesados».

En cambio, no se opuso a que los que no hayan cometido ese tipo de crímenes, puedan acogerse a la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea. «Lo mejor que les puede pasar a ellos es que salgan por la vía democrática -señaló-. Si salen por otra vía, quién sabe qué puede pasar, puede haber un estallido social, y nosotros no queremos más derramamiento de sangre».

El enviado especial del Departamento de Estado norteamericano para Venezuela, Elliott Abrams, ha confirmado que ha habido conversaciones de su gobierno con el español en ese sentido, a las que este martes se había referido Josep Borrell en una entrevista con la cadena Ser.

Antonio Ecarri negó que se esté pidiendo una intervención militar extranjera, pero sí apeló al cumplimiento del «orden público internacional» para la llegada de la ayuda humanitaria a Venezuela.

«Como 200 planes Marshall»

También se refirió al reciente apagón masivo que sufrió Venezuela y que, a su juicio, «ha desvelado el colapso total del régimen». «No existió sabotaje -como denuncia el régimen-, lo que pasó fue que han pasado 16 años sin invertir un dólares en el sistema eléctrico», denunció. «No es sabotaje, es indolencia», recalcó. «¿Cómo una nación con tantos recursos, que ha ingresado 2,5 billones por el petróleo, el equivalente a 200 planes Marshall, ha sido destruida?», se preguntó.

Ecarri considera que las acciones del Tesoro de EE.UU. han frenado la «fuga de oro» venezolano, aunque se mostró convencido de que todavía «sigue saliendo» del país caribeño parte del metal precioso extraído en las minas.

En cuanto a la detención del periodista hispanovenezolano Luis Carlos Díaz bajo la acusación de haber participado en el «sabotaje» de la red eléctrica, reconoció que ha seguido con preocupación el caso, porque en un principio se desconocía su paradero. Finalmente fue puesto en libertad con medidas cautelares (obligación de presentarse ante el juzgado cada ocho días). «El régimen sigue los procedimientos que le iponen sus asesores cubanos, aterrorizar a los periodistas», según Ecarri.

Sobre la apertura de una investigación a Juan Guaidó por su responsabilidad en los apagones anunciada por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, Ecarri le restó importancia, ya que que el presidente interino está «en investigación permanente», indicó.