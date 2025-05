Embajador de Ecuador en España: «El panorama no es claro pues el 14% de las actas han sido impugnadas»

Los resultados de la votación de los miles de ecuatorianos que viven en España no eran definitivos ayer por la mañana, debido al estrecho margen de los candidatos: Andrés Arauz habría aglutinado el mayor número de votos en nuestro país, seguido por ... Yaku Pérez, Xavier Hervas y Guillermo Lasso.

La jornada electoral del domingo celebrada en España, en la que estaban convocados a votar casi 180.000 ecuatorianos, transcurrió con total normalidad, según explicó a ABC el embajador de Ecuador en España, Cristóbal Roldán. «Hubo un 33% de participación dentro del padrón electoral, que es de 179.600 votantes a nivel nacional. No hubo mayor indicencia. Todo se desenvolvió dentro de un marco de absoluto respeto al código de la democracia y a la Constitución. No tuvimos incidentes que lamentar en ninguno de los recintos electorales. Inauguré ayer el proceso electoral, aquí en Madrid, y viajé después a Barcelona. Y he tenido ya una reunión con los seis cónsules», explica.

Palmo a palmo

Roldán señalaba, ayer por la mañana, a este periódico la incertidumbre de los resultados en Ecuador. «Si bien es cierto que el candidato con mayor votación es Andrés Arauz, únicamente tiene el 32,21% de aceptación . Esto obliga a una segunda vuelta electoral en la que hay dos candidaturas –Yaku Pérez y Guillermo Lasso– que están peleándose palmo a palmo para ver cuál pasa», señaló el diplomático durante la conversación telefónica. «De hecho, la diferencia sobre un padrón electoral de alrededor de diez millones quinientas mil personas es de 15.899 votos, según los datos a las 7,30 de la mañana, hora española», detalla.

A estas cifras hay que sumar otra variables, según el embajador, «que el 14% de las actas están impugnadas. Esto es, son sujeto de un recurso . Eso seguirá siendo dilucidado en los días siguientes por las autoridades electorales. De ahí que el panorama no esté muy claro».

Para Roldán lo que sí evidencian los resultados «es un nivel de rechazo fuerte del correísmo, ya que supera el 60-63%. Debemos reconocer que el candidato de Correa, Andrés Arauz, tiene un nivel de aceptación fijo de alrededor del 32%, pero el nivel de rechazo se supone que es muy alto y eso podría influir en que, bien sea Pérez o Lasso, (el segundo candidato más votado) logre remontar los resultados en la segunda vuelta que tendrá lugar el 11 de abril».

El diplomático reconoce la «sorpresa» que ha supuesto que Yaku Pérez superara al candidato conservador:«Lo más importante es que sea en beneficio de la democracia. Que sea el pueblo soberano quien decida, y para eso estamos quienes somos representantes del Gobierno de Ecuador en el exterior, para garantizar que la voluntad mayoritaria del pueblo sea la que se refleja en las urnas», concluye Roldán.