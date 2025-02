Elizabeth Holmes, la falsa Steve Jobs que sedujo a Silicon Valley

Elizabeth Holmes se sentará el próximo miércoles en el banquillo de los acusados por un fraude millonario con Theranos , la empresa revolucionaria del mundo de la salud con la que se puso el mundo por montera. Más allá de medir los abusos de ... Holmes, será también un juicio a la cultura Silicon Valley , a sus gigantes con pies de barro y a su autocomplacencia.

«Que nadie te diga que es imposible». «Fake it until you make it» («Aparenta hasta que lo consigas»). «Move fast and break things» («Ve deprisa y rompe cosas»). Son los mantras que han dominado a la industria tecnológica de este siglo. El último se atribuye a Mark Zuckerberg , el cofundador de Facebook. Es una manera de superar los límites de lo convencional para conseguir lo extraordinario, de no permitir que los baches en el camino impidan conseguir la visión del genio.

Pero Holmes se pasó de frenada rompiendo cosas y aparentando lo que no había. Su ‘idea que cambiaría el mundo ’ -la coartada idealista en Silicon Valley para llenarse los bolsillos- fue un fraude absoluto.

En esencia, Holmes vendió que su empresa, Theranos, cambiaría para siempre la manera en la que se hacen análisis de sangre . En lugar de una extracción venosa, una mínima punción en el dedo permitía realizar más de doscientas pruebas diagnósticas, de una forma mucho más rápida y barata que los laboratorios tradicionales.

Lo hacía posible una máquina -bautizada con pedantería ‘The Edison’-, un laboratorio en miniatura , casi portátil, que permitía, por arte de magia, resultados rápidos sobre diabetes o cáncer.

Millones de dólares

El mundo saludó a Holmes como la nueva ‘Steve Jobs’ y ella respondió mostrándose como una réplica femenina del cofundador de Apple , siempre con cuello vuelto negro, mirada intensa y confianza infinita. El dinero de los inversores llovió a Theranos, que llegó a tener una valoración de 9.000 millones de dólares y 800 empleados en 2015.

Fue entonces cuando la fantasía de Theranos empezó a desplomarse como un castillo de naipes. Lo más valioso que tenía The Edison es el inventor al que hace referencia . No daba los resultados prometidos. Theranos engañaba a sus clientes haciendo análisis de sangre normales.

«Eso es lo que pasa cuando trabajas para cambiar las cosas», dijo Holmes en una entrevista en octubre de 2015 con la cadena CNBC, con la obstinación que había aprendido de las grandes figuras de Silicon Valley . «Primero te dicen que estás loca, luego se enfrentan a ti y al final acabas por cambiar el mundo».

Pero la estafa no fue mucho más lejos: la empresa se hundió y la fascinación de Holmes se transformó en la que se siente por el ángel caído . De las portadas de ‘Forbes’ o ‘Fortune’ pasó a protagonizar artículos, documentales y podcast sobre su fraude. De la noche a la mañana, se convirtió en la mala favorita de EE.UU.

Ahora se enfrenta a una pena de hasta veinte años de cárcel. También se sentará en el banquillo, aunque en un juicio separado, Ramesh Balwani , su socio en Theranos y también compañero sentimental. Los abogados de Holmes defenderán en el juicio que Holmes sufrió abusos por parte de Balwani y que él dominó sus decisiones. Tiene varias semanas de juicio para convencer a los doce jurados de que esta vez no es un engaño.