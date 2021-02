Elías Amor: «Al régimen cubano le interesa tener más emprendedores para recaudar más impuestos» El economista cubano explica a ABC en qué consiste la ampliación de actividades del sector privado, a más de 2.000, anunciadas por La Habana

El régimen cubano permitirá de manera mucho más amplia el emprendimiento privado. Así se deduce de la aprobación, realizada la semana pasada, por el Consejo de ministros cubano de una nueva normativa económica, que fue anunciada por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, y que se enmarca dentro del ordenamiento del «perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia». La nueva norma elimina el anterior listado, donde se recogían las 127 actividades por cuenta propia que se podían realizar, pasando a ser más de 2.000 las permitidas. Ahora la limitación se circunscribe, total o parcialmente, a tan solo 124 actividades, como la caza y pesca de especies prohibidas y en peligro de extinción, la explotación de las plantas endémicas, el empleo infantil y el trabajo forzado, entre otras.

El objetivo de esta medida es «que el trabajo por cuenta propia continúe desarrollándose», aseguró Feitó, en declaraciones recogidas por el medio oficialista «Granma». La ministra explicó que el trabajo por cuenta propia, como opción de empleo, «actualmente tiene más de 600 000 trabajadores, lo cual representa el 13% de la ocupación en el país». Un sector que, recordó, ha sido duramente impactado por el «recrudecimiento» de las sanciones, impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a Cuba, «y también por los efectos de la pandemia».

El economista cubano, afincado en España, Elías Amor matiza la euforia de la ministra y se refiere a las luces y las sombras de esta medida, que ha sido largamente esperada en la isla. «El sector privado de la economía de un país no se crea autorizando el ejercicio del trabajo por cuenta propia en una serie de actividades, por muchas que sean -sostiene-. Si los agentes económicos no tienen reconocidos sus derechos de propiedad privada, si la acumulación de riqueza no está permitida y se limita/condiciona el marco de actuación con todo tipo de normas administrativas y burocráticas, el sector privado no puede crecer. Esto es lo que ha ocurrido en Cuba, donde el trabajo por cuenta propia se ha quedado en 600.000 personas, alrededor de un 12% del empleo total, que sigue siendo mayoritariamente estatal, el 70% depende del estado en empresas o en el sector presupuestado propiamente dicho», explica a ABC.

La normativa de perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, origen de la ampliación de actividades en el sector privado, ¿de dónde surge. Es la continuación de las reformas económicas emprendidas por Raúl Castro en 2018?

Surge de las decisiones del Partido Comunista. En Cuba el Partido Comunista, único autorizado y oficial, dirige la nación y el Gobierno ejecuta sus decisiones. Todas las reformas que se están implementando proceden de un documento aprobado en el congreso de 2011, titulado «Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución», que supone efectivamente la continuidad de las reformas de Castro, liderado por Marino Murillo, cuyo destino político ha estado cerca del de Raúl Castro. Ello, no obstante, la liberalización del trabajo por cuenta propia, se anunció en el mes de julio del año pasado, como una medida para avanzar hacia el perfeccionamiento del mismo.

Hasta ahora había pequeños negocios «cuentapropistas» que a duras penas pueden sobrevivir, y que lo están pasando peor con la pandemia ¿Qué le hace suponer al Gobierno cubano que con esta normativa va a aumentar la actividad privada?

La respuesta está en el espíritu emprendedor de los cubanos, que ha sobrevivido a 62 años de dictadura e ideología comunista. Un espíritu que es fácil de comprobar en los cubanos que se exilian, y rehacen sus vidas en Hialeah, Madrid o Estocolmo. Una mayoría acaba creando empresas o se establece por cuenta propia en actividades creativas y de alto valor social.

El régimen comunista ha impedido que se desarrolle ese carácter emprendedor dentro de Cuba, y ha utilizado toda la educación propagandística para crear un anatema del empresario privado sin reconocer sus aportes a la sociedad en materia de creación de riqueza y puestos de trabajo. Esto es mucho peor y más devastador que la miríada de impuestos, tarifas, trabas jurídicas, etc. que recaen sobre el emprendedor privado y que lastran su crecimiento. El gobierno cree que aumentarán los emprendedores con la nueva normativa y con ello podrá recaudar más.

¿Por qué cree usted que el Gobierno cubano ha decidido dar este paso ahora y aprobar esta normativa?

Por las circunstancias económicas del momento, necesitan recaudar más impuestos. La actividad económica en 2020 cayó un 12%, según informó el ministro de Economía, y no parece que se vaya a recuperar en este ejercicio, 2021, como consecuencia de la crisis del turismo, las menores remesas, la reducción del petróleo de Venezuela, el fracaso de las inversiones extranjeras y la caída de las exportaciones de mercancías.

«El único impuesto que creció de 2015 a 2019 ha sido el impuesto sobre ingresos personales, un 158%, un impuesto que recae en exclusiva sobre los pequeños emprendedores privados»

El único impuesto que creció de 2015 a 2019 ha sido el impuesto sobre ingresos personales, un 158%, un impuesto que recae en exclusiva sobre los pequeños emprendedores privados. El resto de la recaudación solo aumentó un 18%. Al régimen le interesa tener trabajadores por cuenta propia para obtener más recaudación. Por otro lado, está el cumplimiento de las órdenes del partido. Hay un congreso comunista previsto para los próximos meses (abril) y hay que llevar los deberes hechos porque el presidente Miguel-Díaz Canel aspira al puesto de Raúl Castro (primer secretario general del Partido Comunista de Cuba). No conviene desdeñar la importancia de algunas presiones internacionales, como los británicos.

La Guarida, una de las paladares más famosas de Cuba - EFE

¿Hay alguna trampa detrás de la aprobación de esta normativa?

La trampa es esa: implementar una medida recaudatoria de impuestos por cálculo político y «electoral» comunista. Poco les importa que esto pueda mejorar la situación económica de la población, que seguro mejorará porque los emprendedores privados son mucho más eficientes que el Estado en cualquier actividad que se establecen orientadas a satisfacer las necesidades de la población.

Parece que con esta medida quieren mostrar al mundo, y en especial también a la recién llegada Administración Biden que ha prometido revertir las políticas de Trump, la apertura del régimen cubano. ¿Qué opina usted?

Como ya señalé, esta medida se hubiera aplicado igualmente si Trump hubiera revalidado la presidencia. No tiene que ver con lo que ocurre en EE.UU., porque obedece al mandato comunista interno de un Gobierno que depende del partido y obedece. Otra cosa es que países, como por ejemplo España, aprovechen este tipo de cambios, cuyo gobierno quiere sugerir un «acompañamiento critico y constructivo» en las relaciones con Cuba, como aparece en el documento recién aprobado por el gobierno de la Estrategia exterior de España. En el caso de EE.UU. saltarse la Ley Helms Burton es complicado, incluso para Biden con todo su poder, porque obliga a acuerdos de las cámaras que ni siquiera con las nuevas mayorías, se invalidarán. La política de EE.UU. hacia Cuba es bipartidista y, salvo aventuras oportunistas como la de Obama, que acabó siendo un fracaso, siempre se ha mantenido dentro de unas coordenadas que los dos partidos respetan y mantienen. Eso es lo correcto.

¿Qué beneficios obtendrán los cubanos con este cambio? ¿Es bueno para ellos o es un brindis al sol?

Como ya señalé, los trabajadores por cuenta propia, en la medida de sus posibilidades, se orientan por el objetivo del beneficio, lo que les lleva a atender de forma prioritaria las necesidades de sus clientes. Nada que ver con la atención que se presta en los establecimientos estatales, que es indolente, ineficiente y de muy baja calidad, como ocurre en Cuba con las entidades del sector presupuestado, que representa casi el 60% del PIB. Esto quiere decir que el aumento de emprendedores privados mejorará la oferta en aquellas ramas en que se establezcan al servicio de la población, pero habrá que pagar un precio no subsidiado, lo que en presencia de un muy bajo poder adquisitivo de la población, condiciona los resultados.

¿Cuándo se pone en marcha la medida?

De forma inmediata, una vez transcurridos los plazos establecidos en la norma. No conviene olvidar que hay que llevar al próximo cónclave comunista indicadores de resultados, por lo que conviene empezar cuanto antes. Cuando se autorizaron las 127 ocupaciones iniciales en 2008 hubo un auténtico «boom» de demandas por parte de la población. Sin embargo, no creo que esta vez ocurra lo mismo. Para empezar un negocio hacen falta apoyos económicos y financieros, la situación en Cuba actualmente es de colapso económico, por lo que el crecimiento será más lento, salvando el espíritu emprendedor del cubano al que me referí antes.

¿Cuáles son los problemas que presenta esta nueva normativa? Usted ha criticado la falta de información de cómo se va a implementar...

Algunos problemas ya los he mencionado. Falta apoyo económico y financiero. No se permite la asociación entre emprendedores para explotar un determinado negocio. Tampoco se autoriza recibir inversiones de los extranjeros. No existe un mecanismo para el desarrollo de startups a nivel nacional. La mayor parte de las decisiones pasan por la autorización de las organizaciones comunistas locales, donde la arbitrariedad es la norma habitual. No existen mecanismos de reclamación en casos de daños y perjuicios provocados por el estado.

Y sobre todo, hay dos límites que impiden al sector crecer y prosperar, y que lo diferencian de un sector privado como en España o Francia. En primer lugar, no se permite la acumulación de riqueza privada (artículo 30 de la Constitución de 2019) y, en segundo, la propiedad privada sigue sin tener un marco jurídico estable y de respeto por parte de todos los agentes.

En Cuba, no existe economía privada, autónoma e independiente del estado, escalable y con capacidad para influir en los resultados generales. Tan solo existe un sector marginal, integrado por agentes de reducidas dimensiones, unipersonales, que operan bajo control del estado comunista, que los deja funcionar para tapar sus propias ineficiencias e incompetencias. El régimen denosta la iniciativa privada y por motivos políticos e ideológicos la frena y la mantiene a controles severos. Se ha visto en las actuales campañas de inspecciones y multas por las subidas de precios que han recaído en los trabajadores por cuenta propia en mayor medida que en las empresas estatales. Y así durante 62 años.