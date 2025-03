Las elecciones de Maduro excluyen a 5,4 millones de venezolanos en el exilio

Miguel David García Galavís , en 2017 un dirigente estudiantil en el estado Táchira, decidió hacer las maletas cuando asesinaron a un compañero de universidad y empezaron a llegar citaciones del tenebroso Sebin, el servicio de inteligencia venezolano. Ese año el régimen de ... Nicolás Maduro reprimía con dureza las manifestaciones callejeras, en las que hubo más de 150 muertos y centenares de detenidos. García Galavís, hoy de 28 años, viajó primero a Chile y más tarde a Colombia , donde es uno más de los más de 1,7 millones de compatriotas emigrados a ese país. En todo el mundo, la diáspora supera los 5,4 millones de venezolanos. Ninguno podrá participar en el remedo de elecciones convocado por Maduro este domingo para hacerse con el último reducto demócratico: la Asamblea Nacional.

Miguel David García Galavís ABC

«¿Estás de broma?», pregunta Miguel David con perplejidad al otro lado del teléfono cuando se le pregunta si va a participar en los comicios chavistas. «Es un fraude, tiene secuestrado el Consejo Nacional Electoral», responde sin dudar. De hecho, él lucha ahora desde Bogotá contra este nuevo montaje del régimen y se encarga de reclutar voluntarios para la consulta popular del día 12 promovida por el presidente interino, Juan Guaidó .

En cualquier caso, aunque quisiera participar en las legislativas de Maduro, tampoco le sería posible. A los venezolanos en el extranjero no se les permite votar más que en elecciones presidenciales, ya que las parlamentarias, como las locales, están vinculadas a una circunscripción concreta, de modo que si no se reside en ella no se tiene derecho a ejercer el sufragio. Eso excluye automáticamente a millones de venezolanos que han huido de la tiranía y la devastación en su país a lo largo de los años.

Lorent Saleh: «Imagine que Pablo Escobar se hubiera autonombrado revolucionara y hubiese tomado el poder. Eso hay en Venezuela»

Colombia es hoy el principal destino de estos emigrados, pero España también está entre los primeros. Las estadísticas del INE indican que hay casi 190.000 residentes con nacionalidad venezolana y cerca de 324.000 nacidos en el país caribeño. Sin embargo, cálculos extraoficiales apuntan que rondan el medio millón de personas.

Lorent Saleh ABC

Uno de ellos es Lorent Saleh, activista por los derechos humanos llegado en octubre de 2018 tras permanecer cuatro años en las garras del Sebin. Fue torturado en la Tumba y el Helicoide, dos de los centros más conocidos por sus siniestras prácticas. Ahora ve en la distancia que el régimen que le infligió aquellas crueles vejaciones busca completar su dictadura con la apropiación del parlamento en una elección fraudulenta. «Imagine que Pablo Escobar se hubiese autonombrado socialista revolucionario y hubiese usado esa estrategia para tomar el poder político. Eso es lo que hay Venezuela», lamenta. A su juicio, los venezolanos son simples «rehenes» del chavismo para sus actividades de narcotráfico.

Para Saleh, tampoco la consulta de Guaidó es la solución. Cree que «es un esfuerzo que no va a dar ningún resultado» y que fue «un error» que los partidos de la oposición no se preocuparan por «cuidar la legitimidad de la Asamblea». «Tenían que haber elegido al Consejo Nacional Electoral y no lo hicieron», lamenta.

«Aquí tengo agua y luz»

Discrepa María Cristina , profesora universitaria de 65 años que también se encuentra en España. Apoya la consulta porque «hay que luchar y demostrar que no estás de acuerdo con el régimen». Aterrizó este año para visitar a su hija poco antes de que se cerraran las fronteras por la pandemia. Ahora duda si regresar: en Madrid dispone de agua, luz y «en el mercado consigues de todo». «Antes Venezuela era así», recuerda, pero ahora «la situación es cada vez más terrible, la gente pasa hambre, come de la basura y la economía está dolarizada, aunque los sueldos son en bolívares».

También María Cristina rechazaría votar el domingo, si pudiera hacerlo, por ser «unas elecciones convocadas por un presidente ilegítimo» y sin garantías de trasparencia. No obstante, cree que en Venezuela habrá quien se vea forzado a participar ante la amenaza del dirigente Diosdado Cabello: «El que no vote no come» . Ella misma no se atreve a dar su apellido ni aparecer en fotos. «Tengo miedo a que me quiten la jubilación», confiesa.

Antonio Ecarri Isabel Permuy

El embajador nombrado por Juan Guaidó en España, Antonio Ecarri , apunta que antes Venezuela era un país de inmigrantes, «jamás de emigrantes, y lo más doloroso es que no fue por una guerra ni una epidemia, sino por este régimen de oprobio». Las elecciones que convoca Nicolás Maduro «son una farsa», afirma. A los fraudes de comicios anteriores se añade esta vez «la usurpación del nombramiento del Consejo Electoral» y el «secuestro» de los partidos, entre otras tropelías. Ecarri defiende, en cambio, la consulta popular de Guaidó para reafirmar la necesidad de elecciones libres y como forma de que «la comunidad internacional desconozca» la llamada a las urnas de Maduro.

ABC trató ayer de contactar con la Embajada del régimen en Madrid para conocer su versión sobre la convocatoria electoral, sin obtener respuesta.

Otro de los lugares de acogida del exilio venezolano es Estados Unidos, sobre todo el área de Miami, en Florida. Allí el discurso es especialmente duro. José Antonio Colina , un exmilitar que se pronunció contra Hugo Chávez en 2002 y presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), considera «una estafa» tanto las elecciones de Maduro como la consulta de Guaidó. Las primeras, por ser una «farsa» a la que se presentan figuras sancionadas en EE.UU. por narcotráfico. La segunda, porque «no tiene sentido» preguntar ahora si se rechaza la dictadura de Maduro. Él aboga por una «acción suficientemente sólida que produzca un quiebre del país». «Trump tuvo cuatro años y no lo hizo, y para Biden no está en su política –apunta–. Todo caerá sobre las espaldas de los venezolanos».